V Ostravě jsou už přítomni všichni hráči, kteří se dosud připravovali individuálně (Lukáš Krenželok, Rostislav Marosz, Dominik Lakatoš, Rastislav Dej, Mário Grman, Juraj Mikuš, Peter Mueller, Peter Krieger, Willie Raskob, Tobias Lindberg, Roberts Bukarts).

„Pondělní trénink už byl rozdělený – obránci a útočníci, plus posilovna. V tomto trendu půjdeme první týden. Zaměříme se hodně na kondici, protože těch prvních čtrnáct dnů jsme záměrně vypustili zápasy a chceme se věnovat kondici a systému hry,“ prozradil Holaň, jehož tým se poprvé v zápase ukáže v úterý 9. srpna proti Třinci.

Celkem ho čeká deset přípravných utkání, včetně soustředění ve Švýcarsku. „Tam ty zápasy už půjdou v rychlém sledu za sebou, takže nebude moc času na kondiční stránku,“ vysvětlil Holaň.

„Kondičně po prvním tréninku vidím, že je to dobré, takže věřím, že to takhle bude pokračovat. Samozřejmě únava přijde. Vždy je začátek těžší, než si hráči zvyknou na novou výstroj. Ale takhle jsme si to nastavili už na nedělním mítinku a já věřím, že to hráči chápou,“ uzavřel Miloš Holaň.