Stalo se tak téměř po měsíci od chvíle, kdy vedení státu znemožnilo nejen pokračování extraligy, ale vůbec přípravu ve vnitřních prostorách hal. „Rozhodně je to úleva, protože nemusíme nikam dojíždět, navíc tam byly samé večerní ledy, což nebylo moc příjemné. Konečně jsme mohli trénovat v normálním čase a užít si to naše domácí zázemí,“ přiznal velezkušený obránce Roman Polák, který tím připomněl, že Vítkovice dosud musely navštěvovat polské Jastrzebie, aby hráči nebyli bez ledu úplně.

„Samozřejmě je výhodou, když je člověk na ledě, byť třeba obden, ale pomůže to, abyste udržel kondici. Přece jen bruslení je specifické a žádným jiným pohybem se nedá napodobit. Ani běháním nebo skákáním přes překážky. To bylo plus,“ pokračoval Polák. „Hlavním kladem je ale zázemí, že jsme konečně doma,“ dodal ještě nedávno zadák NHL.

Zdroj: Foto: HC Vítkovice Ridera

První soutěžní střetnutí čeká Vítkovice v pondělí, kdy do Ostravy přijede Hradec Králové. Hned ve středu pak proběhne „odveta“ na stadionu soupeře. „Je jedno, koho máme na rozjezd. Všechny zápasy budou těžké, ať hrajete proti komukoliv. My ale určitě budeme připraveni, není na co čekat, to jsme dělali už dlouho. Půjdeme do prvního zápasu připraveni a naplno,“ slíbil Polák.

„Já myslím, že tato doba je náročná pro každého, psychicky i fyzicky, a je úplně jedno, jestli jste sportovec nebo normální člověk. Jsme rádi, že aspoň ve sportu je to za námi a můžeme se soustředit na naší práci,“ uzavřel důrazný obránce.

Změny v obraně. Polášek zůstává, končí Barinka

Ještě před restartem extraligy ohlásily Vítkovice dvě změny. Ostravský klub se na dalším spolupráci dohodl s obráncem Adamem Poláškem, který bude pokračovat minimálně do začátku prosince, naopak mužstvo opouští jiný zadák Michal Barinka.

„O Adama, o to abychom jej v týmu udrželi, jsme samozřejmě hodně stáli a jsem rád, že i on souhlasil a prodloužil své působení u nás. Momentálně jsme domluvení do 5. prosince, pak budeme opět řešit, jestli zůstane u nás, nebo zvolí jinou cestu, například zahraničí,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček.

„S Michalem jsme po vzájemné dohodě rozhodli pro oboustranné ukončení naší spolupráce,“ dodal Šimíček.