Domácí nastoupili už s čerstvou a dočasnou posilou, útočníkem Vojtěchem Polákem. Naproti tomu kvůli zdravotním problémům se v Ostravar Aréně nemohli ukázat brankář Miroslav Svoboda, obránce Jesse Dudas a útočníci Jan Hruška se Zbyňkem Irglem.

V samotném zápase šli do vedení Vítkovičtí, když se na začátku druhé třetiny prosadila největší hvězda Ostravanů – obránce Roman Polák. V polovině prostřední části však srovnal Rutar, a ačkoli to v té chvíli nikdo netušil, poslal tím střetnutí do nastaveného času. Do konce řádné hrací doby se totiž už nikdo neprosadil.

Ve druhé minutě prodloužení však rozhodl útočník Petr Kolouch, když proměnil trestné střílení a určil tak vítězství Hanáků v poměru 2:1.

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 1:2 po prodl. (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 21. R. Polák – 31. A. Rutar (Bambula), 62. Kolouch z trestného střílení. Rozhodčí: R. Janda, Polášek – Cirkl, Urbánek. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Diváci: 532

Vítkovice: Dolejš – Štencel, R. Polák, Demel, Trška, L. Kovář, Koch, Barinka, R. Černý – L. Krenželok, V. Polák, Lakatoš – Šišovský, Marosz, Schleiss – Dej, Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Škůrek, Hlaváč, Valenta, Vyrůbalík, Rutar – Handl, J. Knotek, Kucsera – Olesz, Kolouch, Tomeček – Mácha, Nahodil, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula.