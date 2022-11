Je nepřehlédnutelný. Baníku i Vítkovicím fandí přes 40 let, bude i na Spartě

Ještě působivější je však šňůra Dynama, které vyhrálo desetkrát v řadě. Je tak jisté, že minimálně jedna z těchto sérií skončí. „Teprve se uvidí, která bude silnější. Těžko takhle před zápasem říkat, jaké to bude,“ nechtěl předjímat obránce Juraj Mikuš, který v létě do Ostravy přišel právě z Pardubic.

„Chceme využít domácího prostředí a jít do utkání sebevědomě. Viděli jsme zápas Pardubic s Českými Budějovicemi, které měly v první třetině přílišný respekt a nedopadlo to s nimi dobře. Chceme se toho vyvarovat a od začátku nastolit hru tak, že jsme doma a chceme diktovat,“ prohlásil jednoznačně Miloš Holaň.

Síly protivníka a především první formace ve složení Kousal, Zohorna, Radil si je však moc dobře vědom. „Samozřejmě je to největší zbraň Pardubic, rozhoduje veškerá utkání. Kupodivu to není z přesilovek, ale v situaci pět na pět,“ podotkl kouč.

„Výborný je i gólman, takže musíme tvrdě pracovat v brankovišti, co nejvíce mu to ztížit, clonit, stát tam, kde je to potřeba. Věříme, že dostaneme k dispozici nějakou přesilovku a zaútočíme i v těchhle speciálních týmech,“ poukázal Holaň na silnou stránku Vítkovic.

V prvním vzájemném duelu na začátku října byli úspěšnější Východočeši, kteří vyhráli 2:1. Že by to tentokrát byla v podání dvou nejproduktivnějších týmů soutěže přestřelka? „Nebyla to tehdy a nemyslím si ani, že by v úterý na našem ledě měla být,“ mínil Mikuš. „Určitě budeme chtít nějak zastavit pardubickou dominanci a přiblížit se prvnímu místu v tabulce. Těšíme se na ten zápas úplně všichni. Bude to super soupeř,“ doplnil Juraj Mikuš.

Střetnutí proti nedávnému zaměstnavateli nebere už nijak zvlášť. „Ten první byl možná trošičku speciálnější, ale teď už to budu brát jako každý jiný zápas. V prvé řadě se na to budeme chtít všichni pořádně připravit, protože Pardubice jsou zatím suverén ligy a my do toho budeme muset dát vše, abychom je porazili,“ zakončil Mikuš.