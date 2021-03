Duel rozhodl ve 38. minutě v přesilové hře kanonýr Peter Mueller. Svěřenci Miloše Holaně tak zopakovali scénář z roku 2017, kdy Vítkovice ztratily náskok dvou utkání proti Plzni. Místo nich se s třineckými Oceláři střetne Kometa. Atraktivní střet posledních mistrů začne tuto sobotu a neděli (20. a 21. března) ve Werk Aréně, v Brně se bude hrát příští středu a čtvrtek (24. a 25. března).

Zatímco v předchozích zápasech se na první branku čekalo delší dobu, tentokrát udeřilo už v první minutě. Hostující Vincour sice ani nadvakrát Dolejše neprostřelil, ale pak vybojoval puk pro Valského a ten už se prosadil.

Vítkovice inkasovaná branka značně zaskočila, vyjma pár náznaků nedokázaly před Vejmelkou nic kloudného vymyslet, naproti tomu Kometa i zásluhou početní výhody několikrát řádně zahrozila. Gól však nepřidala.

Další nepříjemnost pro Rideru přišla ve 13. minutě, kdy po střele Hollanda do Dolejšovy masky musel gólman Vítkovic s tržnou ranou na ošetřovnu, do branky se tak postavil Marek Peksa, kterého Kometa ihned zaměstnala, nová tvář ale svou úlohu zvládla. Navíc při šanci Šoustala měla štěstí.

Ještě před tím, než se Dolejš vrátil po ošetření do brankoviště, překvapil Vejmelku Fridrich a vyrovnal. To Vítkovicím pomohlo v úvodu prostřední části, kdy byly aktivnějším týmem. Hra pak se postupně srovnala, ovšem významně ubylo šancí a oba celky přidaly spíše na opatrnosti.

Na gól došlo opět až v závěru třetiny, tentokrát se ale radovali hosté, když v početní výhodě svým obávaným zápěstím vystřelil Mueller a puk skončil za Dolejšem.

V závěrečné části Kometa produkovala svůj v defenzivě perfektní výkon a Vítkovice nepouštěla do šancí. A to ani v přesilové hře. Ostravané nakonec nenašli na soupeře recept ani v závěrečném tlaku, do prázdné branky skóroval Zaťovič, a sezona pro ně končí.

Hlasy po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Byl to znovu velice vyrovnaný zápas od začátku do konce. Hodně brzo jsme inkasovali, ale věřili jsme, že se to dá zvládnout otočit. Chyběl nám moment překvapení či větší dravost do brány a samozřejmě i disciplína či lepší produktivita. Jsem přesvědčen, že jsme to mohli urvat ve čtvrtém utkání v Brně, kdy jsme měli asi nejvíce šancí ze všech zápasů. Hráčům jsme ale poděkovali za velice vyrovnanou sérii a za závěr sezony, kdy jsme dokázali poskočit o několik míst."

Jan Horáček (Brno): "Jsme šťastní, že jsme tohle těžké utkání zvládli a celou sérii dotáhli do vítězného konce. Jsme rádi, že to, co jsme si tady řekli po druhém utkání, jsme dokázali převést v realitu. Klíčovým momentem celé série podle mě byla třetí třetina druhého zápasu, kdy jsme začali hrát jako Kometa. Výborně nám zachytal Karel Vejmelka, zhostil se toho fantasticky a můžeme být vděční za to, že máme takového gólmana. Teď zregenerujeme a se vší pokorou ve čtvrtfinále vyzveme Třinec. Nepůjdeme si jen zahrát hokej, chceme vyhrát."

Vítkovice Ridera – Kometa Brno 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Fridrich (Dej, Werbik) – 1. Valský (Vincour, Rákos), 38. Mueller (Zámorský), 59. Zaťovič (Mueller, Holík). Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Ondráček, Šrámek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 2:3

Vítkovice: Dolejš (13. - 18. Peksa) – Pyrochta, R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič, Holík, Mueller – Valský, Rákos, Vincour – Plášek, Klepiš, V. Němec – Bondra, Šoustal, Schneider. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný, Zachrla a Kováčik.