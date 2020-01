Bílí Tygři v neděli prohráli v hale obhájce titulu Třince 3:4 a při výhře Sparty v prodloužení nad Pardubicemi mají na Pražany k dobru jen bod. Vítkovice čeká třetí domácí zápas v řadě: vítězství nad Litvínovem ale v neděli devalvovaly porážkou s Karlovými Vary.

"Určitě se na zápas s prvním Libercem nemůžeme dívat tak, že není co ztratit, nebo že není co zkazit. Ve hře jsou opět tři body, body, které potřebujeme a které právě můžeme ztratit. Musíme bojovat, poprat se o to být úspěšní. Jestliže v minulém zápase jsme nedali ani gól, dají se očekávat v sestavě změny směřující k tomu, aby to tentokrát bylo jiné," uvedl kouč domácího týmu Mojmír Trličík.

"Co zlepšit? Určitě přesilovky. A pak takový moment, jak se dostat do tlaku. Něčím se dostat do tlaku, nevím jak to říct. My tam máme v zápasech někdy hodně slabé úseky, pak to třeba přetlačíme, ale to musíme do konce sezony změnit," řekl útočník Ondřej Roman.

Zlepšení by rád viděl u svého týmu zejména v domácím prostředí. "Máme před sebou ještě hodně zápasů. Když hrajeme někde venku, tak se nám stává, že jsme hodně pod tlakem. Potřebujeme najít cestu, abychom i my soupeře donutili k vyhazování puků, abychom my tvořili hru a dávali jsme góly," doplnil Roman.

Liberec v aréně Ocelářů našel přemožitele teprve počtvrté z posledních 23 zápasů, zároveň ale už ve třech utkáních venku za sebou nedosáhl na bodový zisk. "Žádnou prohru si nevyčítáme, každá k něčemu je," prohlásil útočník Radan Lenc. "V Třinci rozhodla naše produktivita. Předvedli jsme dobrý výkon, ale chyběly tomu góly," doplnil Lenc.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 29. kola:

HC Vítkovice Ridera (12.) - Bílí Tygři Liberec (1.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 po sam. nájezdech, 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 32 zápasů/31 bodů (11 branek + 20 asistencí) - Libor Hudáček 35/40 (18+22).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 3,01 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,89 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,58 a 85,71 - Dominik Hrachovina 1,53, 94,29 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Vítkovice čeká třetí ze série čtyř domácích zápasů, kterou začaly v pátek proti Litvínovu (5:3), v neděli hostily Karlovy Vary (0:3) a v pátek ještě přivítají Hradec Králové. Předtím hráli Ostravané kvůli mistrovství světa dvacítek konaném v Ostravar Aréně sedmkrát za sebou venku.

- Ostravané prohráli čtyři z posledních pěti zápasů a získali v nich jen tři body.

- Bílí Tygři venku třikrát za sebou nebodovali. Pro Liberec to byly jediné porážky z posledních 12 duelů.

- Liberec ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou bodoval a z toho čtyřikrát vyhrál.