Neděle 7. prosince 2020. To je patrně zlomový den v sezoně hokejistů Vítkovic. Vedení klubu se po porážce v Olomouci (2:3) v situaci, kdy Ostravané počítali pátý nezdar v řadě a krčili se na hraně (ne)účasti v extraligovém play-off, rozhodlo odvolat trio trenérů v čele s Mojmírem Trličíkem a sáhlo k návratu.

Po šestnácti letech se na střídačku Ridery postavil Miloš Holaň, od mládeže se k němu přesunul Radek Philipp, a ačkoli původně nechtěl, svolil k trénování i sportovní ředitel Roman Šimíček. Po pomalejším rozjezdu se Vítkovice chytily s novým rokem, ve 27 zápasech nasbíraly 47 bodů a vyškrábaly se až do středu tabulky.

Co k tomu vedlo? Důvodů by se našlo několik.

Prvním je právě trenér. Mužstvo pochopilo Holaňovy myšlenky, tréninkové metody a zároveň za ním šlo. „Tréninky začaly být krátké, ale intenzivní,“ říká útočník Zbyněk Irgl. I díky tomu, vyjma výbuchů v Třinci (0:6 a 1:7), by se nenašel zápas, v němž by Vítkovice neobstály a propadly by. „Vyměnili se trenéři a hra se začala zrychlovat. Beci nepředržují kotouče a vše chodí zezadu rychleji. To dělá všem mančaftům problémy. Zároveň jsme si věřili, že nepříznivý stav můžeme otočit,“ míní útočník Lukáš Krenželok.

FORMA OPOR

Naplno se rozjel gólostroj jménem Dominik Lakatoš, který nasázel 23 branek a zařadil se mezi nejlepší kanonýry soutěže, což jej vystřelilo do nominace reprezentačního trenéra Filipa Pešána na turnaje Euro Hockey Tour v Rusku a ve Švédsku.

Postupem času se výrazně zklidnil i kolotoč v brankovišti. Miroslav Svoboda a Daniel Dolejš se proti předchozí sezoně častěji střídali, v závěru základní části ale prvně jmenovaný chytil dobrou formu, potvrdil pozici jedničky a fakt, že právě na něm bude stát to, zda Vítkovice ve vyřazovacích bojích uspějí.

K těmto faktorům se pak přidal třeba právě Lukáš Krenželok, který se dlouho neprosazoval, ale z posledních 12 zápasů vyšel s deseti kanadskými body (8+2) a i jeho příspěvek se promítl do výsledků mužstva, jemuž bezpochyby pomohl i návrat dlouho zraněného exreprezentanta Zbyňka Irgla.

VYDAŘENÉ PŘÍCHODY

O přínosu Vladimíra Svačiny se není třeba bavit, statistiky a 21 kanadských bodů (7+14) ve 25 zápasech mluví za vše. Chytily se ovšem i další posily z průběhu sezony.

Skvěle klape spolupráce Roberta Flicka s Markem Kalusem, stejně jako ofenzivní zadák Petr Gewiese, který ještě loni hrál až třetí nejvyšší soutěž.

Nebo Filip Pyrochta, jenž může v předkole brněnské Kometě ukázat, že byla chyba, když ho nechala odejít do Ostravy.

VÝHLED DO PLAY-OFF

Jestli některá ze sérií předkola play-off nemá favorita, je to stoprocentně právě souboj Vítkovic a Komety. Oba týmy ukazovaly v závěru dlouhodobé soutěže dobrou formu, to je ale teď zapomenuto. Ostravský celek se pokusí soupeři oplatit tři roky staré vyřazení ze čtvrtfinále, tehdy vyhráli Jihomoravané jasně 4:0 na zápasy.

„V minulosti se nehrabu, tyto statistiky mě nezajímají. To nezažila snad ani polovina mužstva, byli tu jiní trenéři, jiní hráči. Já jdu do toho s čistým stolem i hlavou,“ řekl Miloš Holaň.