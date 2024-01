/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Těsně před finálovými branami Ligy mistrů zůstali hokejisté Vítkovic. V úterní odvetě semifinále ve Švédsku vyhráli nad týmem Skelleftea AIK 2:1, ale ke srovnání ztráty z prvního zápasu před týdnem v Ostravar Aréně (2:4) jim chyběl jeden gól. O cennou trofej se tak utkají Švédové se švýcarskou Ženevou.

Hokejisté Vítkovic (v bílém) v prvním semifinále proti švédskému celku Skellefteå AIK. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Já bych řekl to, co jsem řekl klukům. Nejsem ten, co nějakým způsobem chválí, ale za dnešní zápas a za celou jízdu v CHL jsem kluky pochválil, protože se absolutně nemají za co stydět," řekl po odvetě Pavel Trnka, trenér HC Vítkovice Ridera. „Samozřejmě jsme si všichni přáli, aby z toho bylo to vysněné finále, což se nepovedlo, ale v žádném případě neodcházíme s hlavami dole," dodal.

Skóre zápasu mohli jako první otevřít Ostravané, ale Barinka u tyče nezakončil přesně. A opět došlo na známé „nedáš – dostaneš“: Machovského v 6. minutě překonal Salomonsson. Těsně před sirénou mohl srovnat bekhendem Přibyl, ale Söderström jeho střelu vyrazil.

Vítkovice se prosadily až při přesilovce ve 33. minutě zásluhou Barinky. A hned na začátku třetí třetiny, do které už kvůli zranění nenastoupil kapitán Lakatoš, dokonaly obrat 0:1 na 2:1, úspěšným střelcem byl Kalus. O chvíli později mohl zvýšit Přibyl, ale trefil tyč domácí brány. O postup se Ostravané rvali až do posledních minut, ale domácího gólmana při power play potřetí neprostřelili.

„Přál bych si, abychom hráli takhle agresivně a dodržovali to, co jsme si řekli. Abychom si to přenesli do naší ligy. Jestliže si kluci budou pamatovat, jak se dnes prezentovali na ledě proti obrovsky kvalitnímu týmu, tak když si tohle dokážeme přenést dále, tak budeme sakra nebezpeční. Co se týče zranění Dominika Lakatoše, ještě nic nevíme," byl Pavel Trnka hrdý na svůj tým.

Hokejová Liga mistrů – odveta semifinále:

Skelleftea AIK - Vítkovice Ridera 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Salomonsson (Hugg) – 33. Barinka (Raskob), 42. Kalus (Claireaux). Rozhodčí: Brander, Vikaman – Yletyinen (všichni Finsko), Lundgren (Švédsko). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Střely na branku: 27:32. Diváci: 4029. Konečný stav dvojzápasu: 5:4.

Skellefteå AIK: Söderström – Pudas, Forsfjäll, Salomonsson, Lundberg, Granberg, Nilsson, Vesterlund, Sundqvist – Sandberg, Lindström, M. Lindholm – Heikkinen, Lindberg, Dzierkals – Sikura, P. Lindholm, A. Johnson – Robertsson, J. Johnson, Hugg. Trenér: Ohlsson.

Vítkovice Ridera: Machovský – Raskob, Percy, Kovář, Mikuš, Grman, Auvitu, Jeřábek, Prčík – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Barinka, Krieger, Bukarts – Dej, Claireaux, Kalus – Vondráček, Přibyl, Peterek. Trenér: Trnka.