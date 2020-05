Pětadvacetičlenný kádr se sešel v takřka plném počtu. Chyběli pouze Kanaďané Alexandre Mallet a Jesse Dudas, kteří se k týmu připojí v létě, a také Slovák Peter Šišovský. Ten zůstal ve své vlasti. „Nechtěli jsme jej tady zbytečně nutit přijet, když víme, jaká omezení cestování přes hranice je. Těžkopádně a s obtížemi by se vracel,“ vysvětlil kouč Mojmír Trličík.

K prvnímu tréninku vyběhlo na atletický ovál u městského stadionu třináct jeho svěřenců. Šest hráčů (Roman, Irgl, Kovář, Schleiss, Dej, Kubalík) se připravuje individuálně, posily z minulého týdne (Koch, Kubeš, Mikyska) se přidají k mužstvu v úterý. „Individuální příprava v dnešní době není problém. Všichni jsou profesionálové, hrají o své živobytí a jde jim o to, aby byli dobří. Navíc naše hráče znám, takže vím, jaký mají k tomu přístup,“ zůstal klidný Trličík.

Při úvodních fyzických testech – běhu, skoku do dálky či klicích – tak byl z nových posil přítomen pouze útočník Lukáš Krenželok. Šestatřicetiletý extraligový šampion z roku 2016 novinářům přiznal, že během dvouměsíčního volna přibral sedm kil a do přípravy se mu nechtělo. „A ještě jsem zjistil, že hned budou testy,“ usmíval se. „Jak jsem starší, tak jsem si řekl, že se nebudu připravovat na letní přípravu. Odpočíval jsem, dal jsem si volno, to nakonec kvůli problémům ve světě bylo delší. Člověk nic nedělá a hned se má testovat,“ pokračoval s tím, že to nebylo příjemné.

„Hned se zvedne tepovka, ale teď jsme tu proto, abychom už něco natrénovali, takže snad se do toho pomalu dostaneme a bude to dobrý,“ doplnil Lukáš Krenželok.

Tréninkový proces Ostravanů však začal a probíhal podle plánů. „Tento týden trénujeme na skupiny, pak uvidíme, jak se budou uvolňovat opatření dál. Jediné, co vypadlo, tak je v této chvíli soustředění. Podle situace ho ale jsme schopni zrealizovat velmi rychle,“ nastínil Mojmír Trličík.

Vedle příchodů se po prvním tréninku probíralo ještě jednou i téma konce kapitána Jana Výtiska. „Za celou mou kariéru to byl nejhorší rozhovor a nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem musel udělat. Všichni Honzu vnímáme jako velkou osobnost a charakterního člověka. Každou vteřinou svého sportovního života byl absolutním příkladem. Ať už profesionálním přístupem, obětavostí, nebo tvrdou prací, což je jedna z těch nejcennějších hodnot, jakou sportovec může mít,“ přiznal Trličík.

„Dlouho jsem nad tím přemýšlel, abych měl pocit, že dělám to nejlepší pro Vítkovice. A rozhodl jsem se takto,“ prozradil vzápětí.

Nyní další příchody ve výhledu nejsou, i když… Ve hře je návrat zkušeného obránce Romana Poláka, který sám v nedávném rozhovoru Deníku přiznal, že plánuje konec v NHL a z Dallasu se chce vrátit domů. Jako největší adepty na své služby označil právě Vítkovice, ale i konkurenční Třinec.

„Já myslím, že bych ho bral nejen já, ale i celý realizační tým a všichni fanoušci vítkovického hokeje. Stejně jako si umím představit, že by ho ráda přivítala řada jiných klubů,“ usmál se Mojmír Trličík a přiznal, že s Polákem jednal. „Jako realizační tým jsme se s Romanem bavili, ale šlo o přátelské posezení, nic konkrétního,“ upozornil.

„Jinak ale co jsme chtěli, máme teď splněno a nyní k dalším jednáním o příchodech není důvod,“ uzavřel Mojmír Trličík.

Kádr HC Vítkovice Ridera:

Brankáři: Miroslav Svoboda, Daniel Dolejš. Obránci: Robert Černý, Jesse Dudas, Patrik Koch, Lukáš Kovář, Jakub Kubeš, Jan Štencel, Peter Trška. Útočníci: Rastislav Dej, Jan Hruška, Zbyněk Irgl, Lukáš Krenželok, Tomáš Kubalík, Dominik Lakatoš, Alexandre Mallet, Josef Mikyska, Ondřej Roman, Jan Schleiss, Nicolas Werbik, Jan Bernovský, Josef Baláž, Martin Dočekal, Petr Fridrich, Peter Šišovský.