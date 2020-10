Samotný zápas přitom Vítkovičtí začali lépe a vytvořili si v úvodu šance. Schleiss, Kubalík, ani Štencel proti Frodlovi ale neuspěli. Plzeň se postupně dostala do hry a udeřila v závěru první dvacetiminutovky. A hned dvakrát.

Nejprve Stříteského rána od modré čáry proletěla až za Svobodu, toho pak jen o 23 vteřin později zaskočilo a překonalo překvapivé behkendové zakončení Přikryla. Plzeňský mladík vstřelil svou první extraligovou branku.

Domácí mužstvo však nepříznivý stav nabudil k ještě lepšímu výkonu, úvodní možnosti sice zůstaly nevyužity, ovšem to platilo jen do 23. minuty, kdy se po přihrávce Schleisse prosadil obránce Polášek. Zanedlouho pak přišlo i vyrovnání, když Frodla prostřelil Lakatoš, který gestem trefu věnoval nedávno zesnulému dědovi.

„Chtěl jsem to takhle vyjádřit a jsem rád, že se to povedlo,“ řekl útočník Dominik Lakatoš, který ale jinak radost ze zápasu mít nemohl.

Zahozených příležitostí mohly Vítkovice litovat v závěru třetiny, kdy se Strakovi povedlo střelou na zadní tyč překonat Svobodu. Ten byl krátký také v závěrečné třetině na zakončení Gulaše, po němž by si na domácí tým a jeho bodový zisk asi mnoho lidí nevsadilo. Ale stalo se!

Nejprve se prosadil podruhé Polášek, na kterého pak v 58. minutě při hře v oslabení navázal Lakatoš, který tak poslal zápas do prodloužení. V něm ujeli Gulaš s Mertlem a prvně jmenovaný rozhodl.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (trenér Plzně): „I přesto, že si myslím, že hra byla v úvodu vyrovnaná, možná měl i soupeř více ze hry, jsme gólově měli dobrý vstup do utkání, vedli jsme 2:0. Prostřední část jsme odehráli úplně nejhůře, jak jsme mohli. Na poradě jsme si něco řekli a absolutně jsme to neplnili, čehož soupeř využil. Následně jsme opět odskočili, bohužel rozhodla naše chyby - nezablokování střely od modré a poté inkasování při vlastní přesilové hře. I přesto jsme dokázali si další bod uhrát. Jsem rád, že jsme to dnes zvládli za dva body, ale musím říct, že naše hra má výkyvy. Střídáme hodně dobré věci s hodně špatnými, musíme se trochu ustálit.“

Mojmír Trličík (trenér Vítkovic): „V první části to již vypadalo, že skončí bez gólu a najednou jsme prohrávali 0:2. Po poradě jsme hráli úplně jinak, během minuty jsme si vypracovali tři gólovky. Srovnali jsme, zase jsme inkasovali… Víla a vůle dnes dvakrát slavila úspěch. Málokdy se stane trenérům v kariéře, že i po prohraném utkání jsou na mužstvo pyšní a mají mu máloco vyčíst. A nám se to dnes stalo. Pokud bude mužstvo takto pokračovat, a ono bude, tak sezóna bude úspěšná.“

HC Vítkovice Ridera – HC Škoda Plzeň 4:5 PP (0:2, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Polášek (Schleiss, Marosz), 30. Lakatoš (Mikyska), 54. Polášek (Marosz), 58. Lakatoš (Dej) – 17. Stříteský (Gulaš), 17. Přikryl (Stach, Budík), 39. Straka (Stříteský, Budík), 49. Gulaš (Mertl), 62. Gulaš (Mertl). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Kajínek, Ševic. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L, Kovář, Polášek, Trška, Koch, Barinka – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Plzeň: Frodl – Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Vráblík, Kaňák, Houdek – P. Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, T. Mertl, Gulaš – Stach, Musil, Přikryl – Pour, Suchý, Rob. Trenéři: Čihák, Hanzlík, Špaček a Pejchar.