První posilu nového přestupního období ohlásily hned první den v pátek dopoledne hokejové Vítkovice. Třináctý celek uplynulé sezony české extraligy přivedl útočníka Josefa Mikysku z Dukly Trenčín.

Josef Mikyska v dresu Dukla Trenčín. | Foto: Dukla Trenčín

Pětadvacetiletý hráč, který je odchovancem Liberce, byl v předchozím ročníku s 55 body (14+41) pátým nejproduktivnějším hráčem slovenské nejvyšší soutěže. „Je to cílevědomý hráč, který měl velkou chuť vrátit se do české extraligy a jeho výkony na ledě to potvrzovaly. Je mladý, čili dá se v něm očekávat perspektiva do budoucna,“ prozradil pro klubový web sportovní manažer Vítkovic Roman Šimíček s tím, že přehled o Mikyskovi měl on i trenéři delší dobu.