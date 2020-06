Celosezonní vstupné, které bez výjimky bude platné pro všechny domácí zápasy, bude dostupné na pokladně i on-line. Cena začíná v případě slevy pro stávající permanentkáře na 3990 korunách, bez slevy pak stojí o pět stovek víc. Dětská permanentní vstupenka pak vyjde na 949 korun. Současným permanentkářům klub drží místo do 17. srpna.

„Evidentně vše směřuje k tomu, že budeme hrát před diváky, fanoušky. A pro ty hokej děláme! Čekám, že nás fanoušci podpoří, protože nákup permice není jen zajištění si místa na hokeji na celou sezonu, ale je to i významná finanční podpora klubu a také důkaz důvěry ze strany fanoušků,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Vzhledem k omezením, které stále přináší opatření v boji proti pandemii koronaviru, může ostravský klub zatím prodat pouze dva tisíce kusů lístků na celý ročník.

„Bohužel taková je situace. Není to výmysl nikoho od nás z klubu. Jsou dány jasné limity na počty lidí, kteří se zápasu smějí účastnit. A to všech, ať už jde o hráče, technické zázemí a fanoušky. Tyto limity se překročit nesmějí. Proto musí být i počet permic omezený,“ vysvětlil Šimíček s tím, že si přeje, aby se do začátku sezony situace ještě zlepšila.

Malou náplastí může být pro fanoušky fakt, že první dva dny prodeje budou za kasou neobyčejní pokladní. Dnes tam budou stát obránce Jan Štencel a útočník i nová posila Lukáš Krenželok, zítra pak další přírůstek do sestavy útočník Zbyněk Irgl a brankář Miroslav Svoboda. Vždy mezi 14. a 17. hodinou.

Více informací naleznete na www.hc-vitkovice.cz.