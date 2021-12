Dvacetiletý Lednický v čase 43:10 ukončil nadvládu brankářů. „Byli jsme u nich v pásmu, kluci se tam dobře protočili, pak mi to Péťa Chlán hodil před branku, kde jsem měl jednoduchou práci to zamést. I s dorážkou se to povedlo,“ byl rád mladík, na něhož hosté reagovali využitím přesilové hry po pěti vteřinách z hole Radka Smoleňáka. „To bylo hodně rychlé,“ uznal Lednický.

Bod navíc pak Mountfield získal po akci, která vznikla právě po mladíkově chybě. „Chtěl jsem přenechat puk Romanu Polákovi, bohužel jsem si to ťukl trochu zpátky, takže to nemohl zachytit, pak se na nás valili a dopadlo to takhle,“ popsal Vojtěch Lednický.

Pro něj či Petra Fridricha (21) a Petra Chlána (22) šlo o velký test. Klub ukončil spolupráci se zkušeným útočníkem Vladimírem Svačinou, který zamířil do Frýdku-Místku. Právě proto aby dostávali větší prostor mladší. I v klíčových chvílích. „Hradec je druhý v tabulce, dobře poskládaný kádr a chtěli jsme to urvat. Byl jsem překvapený už v minulém zápase, že jsem do prodloužení šel. Je to nová zkušenost. Druhá stránka se ale ukázala, nedal jsem přesnou nahrávku a inkasovali jsme,“ mrzelo Lednického.

Důvěru v mládí potvrdil i trenér Miloš Holaň. „Já se toho nebojím. Ti kluci odvádí dobrou práci, dobře se s nimi pracuje, a pokud si nevyzkouší i prodloužení, kdy je zodpovědnost na nich, neporostou. A chyby k hokeji patří. Ledňa dal gól, věřil jsem, že to mohou zopakovat, chyboval, ale vůbec bych to na ně nesváděl. Pohlídat jsme si to měli v závěru třetí třetiny dvouminutovou přesilovkou. Tam se to lámalo,“ řekl Holaň.

Sám Lednický to vnímá. „Moc si toho cením, že mám možnost tady hrát. Chci ukazovat, že mám na to hrát čtvrtou lajnu, proto se snažím týmu pomoci vyhrávat, i když našim úkolem je hlavně nedostat gól. Udělat tam prostě bordel, unavit soupeře a spoluhráčům dát oddych a potom můžeme hrát i my. Hlavní je ale defenziva,“ nastínil úkoly Vojtěch Lednický.

Výsledek ho však mrzel. „Škoda, že vítězství nedopadlo. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, Hradec je bruslivé mužstvo. Řekli jsme, co na ně, snažili jsme se to dodržet. Nakonec myslím, že bodík dobrý,“ doplnil Vojtěch Lednický.

Práci Vítkovic, které bodovaly posedmé v řadě a patří jim v tabulce šestá příčka, ocenil také soupeř – útočník Radek Smoleňák. „Dělají si svoji práci, nahlas nikde nic neříkají, jdou si po svých. Mají výborné trenéry Miloše Holaně s Radkem Philippem a ne náhodou jsou tam, kde jsou. Myslím si, že i nám ukázali, že jsou opravdu těžký soupeř. Moc týmů s nimi nechce hrát,“ uvedl s tím, že pro výkon týmu v Ostravě našel jediné slovo.

„Hrůza,“ byl kritický. „Když budu koukat na nás, tak to nebyl dobrý zápas. Dneska jsme to urvali na vůli, štěstí, shodu náhod. Po tom průběhu jsou ty dva body nadplán, jsme za ně rádi, ceníme si jich. Doufám, že odsud rychle odjedeme, aby nám je ještě někdo nesebral,“ uzavřel s úsměvem Radek Smoleňák.