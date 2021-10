První třetina patřila spíše Vítkovicím, jejichž ofenzivní snahu táhl ten, od něhož by se to příliš nečekalo. Odchovanec ostravského Jakub Illéš byl z prvoligové Jihlavy povolán jako výpomoc, jelikož Roberts Bukarts a Petr Chlán nemohli nastoupit kvůli viróze.

A právě pětadvacetiletý útočník, který se postavil do druhého útoku k Janu Hruškovi a Vladimíru Svačinovi, hrozil, jednou trefil i tyč, gól mu ale nebyl přán. Naproti tomu Berani byli nebezpeční hlavně z přesilových her. V prostřední části byla dlouho jedinou pořádnou šancí střela Solovjova, kterou Huf vyrazil do tyče.

Ruský obránce se dočkal o chvíli později v početní výhodě a poslal Vítkovice do vedení. Zároveň tím odšpuntoval další ofenzivní snahu na obou stranách, co činit se však měl přece jen kus víc hostující brankář, který podruhé kapituloval ve 34. minutě. A opět se domácí prosadili v přesilové hře.

Illéš tentokrát nestřílel, krásnou nahrávkou našel Svačinu a ten po rychlém zpracování úspěšně zakončil. Vítkovice měly před druhou pauzou i další možnosti, ty se však už neujaly.

Závěrečnou třetinu protkalo množství vyloučení na obou stranách, Vítkovice musely čelit 105 vteřin dlouhé přesilovce Zlína pět na tři, kterou nakonec ubránily. Přesto se hosté prosadili, přesně 13 minut před koncem skóroval Hejcman. Víc se toho ale nestihlo a všechny body tak zůstaly v Ostravě.

„Nemám slov, jsme zklamaní. Dvě třetiny to byl žalostný výkon, pak jsme sestavu stáhli na tři útoky, kluci ze sebe shodili závaží, bojovali a chtěli se rvát o výsledek. Dali jsme kontaktní gól, bohužel už několik zápasů nejsme schopni proměnit přesilovky. Dostali jsme dvě minuty pět na tři, nedali jsme, pak jsme udělali chybu při prostřídání a soupeř už to dovedl do vítězného konce,“ zhodnotil hostující kouč Luboš Jenáček.

Vítkovický kouč Miloš Holaň zdůraznil důležitost bodů. „Měli jsme diost času na odpočinek, protože jsme hráli v neděli, tak i ty dvě třetiny to bylo vidět. Byli jsme lepší, výborně zahrály speciální týmy. Jednak jsme dva góly z přesilových her dali, navíc ty soupeřovy jsme ubránili včetně dlouhé tři proti pěti. Tam mohl být zlom. Vypadli jsme tam ze hry, ale hráči to ubojovali,“ byl rád Holaň.

Zároveň vyzdvihl i výkon navrátilce Jakuba Illéše. „Ráno jsme měnili sestavu a hráči to zvládli dobře. Když vypadne hráč ze speciálních týmů, není to jednoduché nahradit. Líbilo se mi, že Kuba ani nevěděl, jestli bude hrát. Přesto tady přijel, nakonec do zápasu šel a na to, že delší dobu extraligu nehrál, to zvládl dobře,“ ocenil Miloš Holaň.

Vítkovice Ridera – PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. A. Solovjov (Marosz, J. Hruška), 34. Svačina (Illéš) – 47. Hejcman (Vopelka). Rozhodčí: Pešina, Pilný – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Diváci: 3318.

Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška, Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok, J. Krejsa. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Zlín: Huf – Suhrada, O. Němec, Žižka, Ferenc, Mamčics, Trška, M. Novotný – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler, Honejsek, R. Veselý – Kubiš, Karafiát, O. Flynn – A. Zbořil, P. Sedláček, Sebera. Trenéři: Jenáček, Rob a Hamrlík.