A to dokonce za plný bodový zisk. Vítkovičtí hokejisté znovu překvapili, když ve středečním utkání 44. kola extraligy vyhráli po trefách Schleisse, Romana, Werbika, Hrušky a Lakatoše na ledě favorizované Komety Brno 5:2 a znovu si výrazně pomohli v boji o záchranu v nejvyšší soutěži.

Ostravané sice mají odehráno o zápas víc, ale na poslední Pardubice se už mohou pyšnit náskokem osmi bodů. Navíc se vyšvihli na jedenáctou příčku před Kladno, které doma padlo se Zlínem (2:3). K nečekanému triumfu Ridera, v jejíž sestavě poprvé nastoupila nedávná posila – slovenský útočník Peter Šišovský – nakročila už v úvodu střetnutí.

Aktivnější sice byli domácí, vytvářeli si šance, jenže brankář Svoboda svůj tým podržel a v čase 4:28 ujel v oslabení Schleiss, čímž poslal hosty do vedení. Jen o 41 vteřin později navíc skóroval z dalšího protiútoku Roman, a vyhnal Vejmelku z branky.

Z šoku se Kometa postupně dostala, navíc ji probudil ve 14. minutě gól Zaťoviče v přesilové hře, k tomu v úvodu druhé části srovnal krok Horký.

Jenže Vítkovice se nezalekly, Veselý sice svou možnost neproměnil, ale v polovině střetnutí předvedla skvělé střídání jindy čtvrtá, tentokrát však první, formace Werbika s Dočekalem a Kubalíkem, přičemž prvně jmenovaný ho zakončil gólem.

Ve 44. minutě mohl znovu vyrovnat Horký, ale v dobré pozici minul, a tak jen o pár desítek vteřin později udeřilo na opačné straně. Šišovský vyzval ke skórování brněnského patriota Hrušku a ten překonal Čiliaka.

Naději na body mohli Kometě vrátit Stránský s Horkým, ale skvělého Svobodu neprostřelili. Naopak v závěru do prázdné branky podtrhnul zisk ohromně cenných tří bodů pro Vítkovice do prázdné branky Lakatoš.

Ohlasy trenérů po utkání Kometa - Vítkovice:

Kamil Pokorný (Kometa Brno): Zápas se mi nehodnotí dobře. Hodně špatný úvod, dostali jsme dva góly z prvních tří střel a psychicky nás to rozložilo. Vrátili jsme se do zápasu kontaktní brankou. Úvod druhé třetiny byl podle představ, měli jsme tlak a vyrovnalo se. Zde se lámal zápas, protože jsme neproměnili šance na 3:2, které by nás dostaly na vítěznou vlnu a strhlo by to diváky. Poté jsme inkasovali gól na 2:3, který byl zlomový. Vítkovice se opět dostaly do vedení. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát aktivně, pohybem si vynutit fauly a zatlačit soupeře, ale to se nám bohužel vůbec nepovedlo. Vítkovice výborně bránily a navíc daly z kontru na 2:4, což rozhodlo. Nám se zápas jednoznačně nepovedl.

Mojmír Trličík (Vítkovice): Přijeli jsme do Brna za získáním bodů s taktikou hrát ze zabezpečené obrany a na brejky. To se povedlo, dali jsme dva rychlé góly, ale pak se domácí dostali do kontaktu, dali branku na 1:2 a šli do velkého tlaku. Ve druhé části srovnali, ale nám se povedlo odpovědět. Ve třetí třetině jsme skvěle plnili taktiku a měli jsme dobré šance. Vybojovali jsme nakonec důležité tři body. Musím ještě zmínit, že všechna vyloučení z naší strany byla zbytečná, příště nás to může stát body.

HC Kometa Brno – HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Zaťovič (Vincour, O. Němec), 27. Horký – 5. Schleiss (L. Kovář), 6. Roman, 32. Werbik (R. Černý, Dočekal), 45. Hruška (Šišovský), 59. Lakatoš. Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Frodl, Rožánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7102.

Kometa Brno: Vejmelka (6. Čiliak) – Mlčák, O. Němec, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, S. Svozil, Baranka – Zaťovič, Š. Stránský, Mueller – Kusko, Plekanec, Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek, Střondala, Horký. Trenéři: Zábranský, Pokorný, Horáček a Bělohlav.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Trška, Rosandič, Dudas, Výtisk, R. Černý, L. Kovář – Dočekal, Werbik, T. Kubalík – Bukarts, Roman, Lakatoš – Šišovský, J. Hruška, Schleiss – Dej, R. Veselý, Mallet. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.