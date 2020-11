V úvodní třetině duel příliš pohledný nebyl. Hostům ale znovu vyšel začátek utkání, když se už ve druhé minutě prosadil Mikyska. Kometa pak měla dvě početní výhody, ale více než tyčku po střele Němce si její hráči nevytvořili.

Jiné už to bylo v prostřední části. Ve 27. minutě se prosadil nadvakrát Schneider, navíc hned vzápětí trefil brankovou konstrukci Süss. V závěru třetiny si mohly vzít Vítkovice vedení zpět, ale Vejmelka jejich tlaku v přesilové hře odolal, stejně jako Svoboda na opačné straně atakům Jihomoravanů.

Ve 49. minutě poslal poprvé v utkání do vedení Kometu Mueller, a zdálo se, že domácí zvítězí. Jenže nedlouho poté se z dorážky prosadil Hruška a v předposlední minutě rozhodl o vítězství Vítkovic Trška.

Ohlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (HC Kometa Brno): "Pro nás to byl možná trošku nešťastný zápas. Celé utkání jsme podle mě byli Vítkovicím vyrovnaným soupeřem. Rozhodla přesilovka, ve které oni byli produktivnější než my. My jsme v přesilových hrách i normálně ve hře měli také nějaké šance, ale bohužel jsme ten gól navíc nedali. Soupeř byl tedy o něco šťastnější. Vítkovice jsou dobře organizovaný tým, mají vysoké hráče. My jsme na ně byli připraveni a udělali pro to maximum. Zradila nás ale koncovka."

Darek Stránský (HC Vítkovice Ridera): "My jsme šli rychle do vedení, takže se pro nás začátek zápasu dobře vyvíjel. Dále jsme se sice dostali pod tlak, ale dokázali jsme soupeře eliminovat tak, aby se nedostával do větších šancí. Ve druhé třetině, bych řekl, byla také aktivita domácích větší, ale znovu jsme soupeře do velkých šancí nepustili. Jenže po špatně rozebraném buly jsme bohužel obdrželi gól. Do třetí třetiny jsme vstoupili aktivněji. Hned na začátku jsme měli několik dobrých střídání a celkově zlepšili hru. Soupeř nám dal bohužel gól, ale v té aktivitě jsme pokračovali, stejně jako ve snaze urvat body. Podařilo se nám vyrovnat, bonus navíc pak byla proměněná přesilová hra. Klíčem k bodům naopak bylo ubránit soupeřovy přesilovky. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Miroslava Svobody, který nás v nich podržel."

Kometa Brno – Vítkovice Ridera 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 28. Schneider (Vincour, Klepiš), 49. Mueller (P. Holík) – 2. Mikyska (R. Černý, Trška), 52. J. Hruška (R. Polák), 59. Trška (Polášek). Rozhodčí: Kika, Micka – Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Kometa Brno: Vejmelka – Freibergs, O. Němec, Zbořil, Pyrochta, Gulaši, S. Svozil, M. Svoboda – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Defazio, Süss, Kunc – Plášek, Brabenec, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Horáček a Zachrla.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Marosz, Mallet – Dej, Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, Bernovský. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.