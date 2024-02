/FOTOGALERIE/ Ve středeční dohrávce extraligy porazili doma brněnskou Kometu (4:0) a výhodu Ostravar Arény budou mít hokejisté Vítkovic i v pátek. V zápase 48. kola v ní od 17.30 hodin nastoupí proti Plzni.

Hokejisté Vítkovic porazili ve středeční dohrávce 24. kola extraligy Kometu Brno 4:0. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Přijede určitě těžký soupeř. V zápasech, které jsme s ním odehráli, tak co mám na paměti, to z naší strany nebylo úplně ideální. Takže se potřebujeme opravdu precizně připravit na to, abychom byli úspěšní,“ připomenul trenér HC Vítkovice Ridera Pavel Trnka vzájemné zápasy obou týmů v této sezoně.

Všechny rozhodl jediný gól v neprospěch Ostravanů – v Plzni padli v říjnu (0:1) i v lednu (1:2) a neuspěli ani v listopadu doma (2:3 v prodloužení). Oba soupeře od sebe v tabulce dělí pět bodů.