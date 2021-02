Průvan v šatně, změny v sestavě, trénink místo volna a výsledkem je, že se lídr v Ostravě do posledních vteřin strachoval o body. „Myslím si, že jsme byli lepším mužstvem, nepříjemným mužstvem, měli jsme výborný pohyb, vyhrávali jsme osobní souboje, ale co mě mrzí, je produktivita. Ta nás trápí,“ poukázal trenér Miloš Holaň na fakt, že podruhé v řadě jeho tým vstřelil jedinou branku.

Přitom si Ridera vypracovala několik slibných příležitostí, hosté si museli nejednou oddechnout. „Vítkovice měly čtyři nebo pět šancí, kdy netrefily prázdnou bránu. Hrana úspěchu a neúspěchu je tenká a dnes byla ještě tenčí,“ připomněl kouč Sparty Miloslav Hořava.

„Věděli jsme, že první třetinu v Třinci hrály Vítkovice výborně. Pak dostali nějaké góly a Třinec to dohrál ve velké pohodě. My ale branky nedali a proto to bylo vyrovnané až do konce,“ dodal Hořava s tím, rozhodly maličkosti a štěstí.

Vítkovicím pomohly změny v sestavě, do které se nedostali útočníci Jan Schleiss a Nicolas Werbik. „Museli jsme do toho sáhnout, něco změnit. Ale zafungovalo to dobře,“ mínil Miloš Holaň. „Zápas se lámal ve třetí třetině. Troufám si tvrdit, že oba góly soupeře byly šťastné. My naopak štěstí neměli, byť si tím nechci dělat alibi, protože to není jen o něm,“ pokračoval.

„Po Třinci jsme si něco řekli, místo volna zvolili trénink, abychom hlavy nastavili zpátky, že takhle nechceme pracovat. Jsem rád, že to mužstvo pochopilo a vzalo za své. Odvedlo dobrou práci, ale ta vyšla vniveč, protože nemáme body. Minimálně jeden jsme si odnést měli. Nepovedlo se. Je to škoda,“ uzavřel Miloš Holaň.