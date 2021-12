Únava z náročného programu, krátké léto, zdravotní trable a nevalná výkonnost. Potíže, s nimiž se jednatřicetiletá bývalá hvězda Zlína v úvodu ročníku potýkala. Výsledek? Z prvních 21 zápasů odehrál Bukarts čtrnáct. Sedmkrát nenastoupil, převážně kvůli nemoci. Spekulovalo se ale i o jeho nezařazení trenérem Milošem Holaněm do sestavy kvůli ne zrovna dobré formě.

Vítkovice v Liberci? Náskok, pak dotahování. Ostravané bodovali poosmé v řadě

„Rozhodl jeden zápas, já od něj očekávám daleko více, větší produktivitu, protože má velký prostor na ledě,“ říkal kouč po sérii šesti venkovních utkání na adresu lotyšského reprezentanta.

Tím jedním duelem bylo klání právě u bývalého zaměstnavatele ve Zlíně (6:3). Bukarts zaznamenal čtyři body (2+2). Jinak ale chřadl. Po 21 duelech měl jen tři góly a čtyři nahrávky, a nesplňoval očekávání svého návratu z Rigy.

„Mohl bych napsat knihu. Bylo hodně věcí, o kterých člověk ví, neví, může i nemůže ovlivnit. Jedno přísloví ale říká: Nikdy nehodnoť člověka, dokud nejsi v jeho botách,“ začíná povídání pro Deník Roberts Bukarts.

Vítkovice zavelely: mládí vpřed! Moc si toho cením, říká talent Lednický

Základ vidí ve faktu, že Ridera hrála venku, navíc v nikterak závratném tempu. „Všechny týmy měly tři čtyři zápasy týdně, my jeden. Jednou jsme vyhráli, pak prohráli, a takhle dokola. Nahoru dolů. Nebyla tam žádná pozitivní série,“ myslí si zpětně Lotyš.

JEDNOU LEGENDA, PODRUHÉ NIC

Ještě na konci přípravy jeho osobně potkal otřes mozku. „Byl to jen další díl do skládačky. Po mistrovství světa, které bylo pozdě, nebylo moc času na odpočinek. A následovala kvalifikace na olympiádu,“ podotýká Bukarts. „Každý si řekne, že bych měl jít do sezony v nejlepší formě, ale takhle to nefunguje. Vždy je v týmu někdo nahoře a někdo dole. Byl jsem unavený,“ vybavuje si.

Nadvládu brankářů ukončil Lednický. Vítkovice ale Hradec Králové nepřetlačily

Na rady doktora nechtěl dát. „Říkal, že mám být dva týdny doma a dostat se z horeček, jenže já odpovídal, že na to není čas. Jiní hráči byli zranění, někteří nehráli, ale další ano, protože kádr není tak široký. Bylo tak třeba to uspěchat a vrátit se dřív. Proto to bylo komplikované a problematické,“ odhaluje po čase Bukarts.

Nyní je vše v normálu. „Během nemoci jsem si od hokeje odpočinul a přišel restart. Na druhé straně hokej je týmový sport, je třeba bojovat, rvát se, jít do toho po hlavě a věřit, že se bude dařit všem,“ má jasno Bukarts a podotýká, že už není junior.

„Něco jsem zažil, mám to v sobě. Vím, že po dvou dobrých zápasech jste legenda, a po dvou špatných zase nic. Základ je, že ráno po tom, kdy se vzbudím, se podívám do zrcadla a řeknu si, že udělám vše pro to, abych odvedl výbornou práci,“ poznamenává.

Pískot vystřídal jásot! Vítkovice otočily bitvu s Motorem, obrat dokonal Lakatoš

OPRÁŠILI SVOU SPOLUPRÁCI

Osobní restart se brzy odrazil ve statistikách. Z posledních sedmi duelů se do extraligových análů zapsal gólem či asistencí v šesti, získal devět bodů (3+6) a pomohl týmu, aby ani jednou neodešel z ledu bez příspěvku do tabulky. Bukartsovi prospělo, že tvoří útok s Rastislavem Dejem a Rostislavem Maroszem.

„Mně, Rosťovi Maroszovi ani Sváčovi (Svačinovi) se nedařilo, tak nás dali dohromady. Sváča pak onemocněl, přišel Rasty. S ním jsem hrál už v předminulé sezoně v přesilovce. Teď jsme tu spolupráci jen oprášili. A vše je v normálu,“ pochvaluje si Bukarts.

Lakatoš po návratu do Vítkovic: Mám své důvody. Můžu se ale podívat do zrcadla

Tým se podle něj vyvíjí a jeho výkon roste. On sám si rozumí s trenéry i spoluhráči. „Máme nejlepšího brankáře v lize, to je základ. A od něj se vše odráží. Jsme schopni vyhrávat třeba 2:1, a když dáme tři branky, většinou máme i výsledek. Je to ale odraz tvrdé práce,“ dodává muž, který se před sezonou rozhodl, co dál.

Ve hře byly jen dvě možnosti. Buď znovu Riga, nebo Česko. A když Česko, tak Vítkovice. „Ještě to mohl být jeden klub, ale na tom už nesejde. Rozhodl jsem se takto a nelituji. Kromě řady nových hráčů a trenérů se obměnilo i téměř celé vedení, takže jsme museli všichni najít společnou řeč. To není jednoduché, ale v této chvíli to funguje. Jsem tu spokojený. A teď nekoukám za sebe, ale dopředu a na to, jakou práci tu odvádím. Sice máme pár hráčů zraněných, ale týmu věřím, že půjde vše nahoru,“ doufá.

OBRAZEM: Derby Třince a Vítkovic naplnilo Werk Arénu. Najdete se na fotkách?

TŘETÍ DERBY V TŘINCI

Poctivou dřinu budou Vítkovice potřebovat zužitkovat i ve středu, kdy se představí v bitvě rivalů na ledě Třince. „Je to zápas jako každý jiný o tři body, za derby se nedává šest. My si ale půjdeme pro vítězství,“ slibuje Roberts Bukarts, jemuž nijak nevadí, že na tribunách Werk Arény bude moci být maximálně tisíc fanoušků.

„Celá minulá sezona i mistrovství světa se hrály bez di᠆váků. Samozřejmě to není nejlepší situace, ale holt to tak je. Nic s tím neuděláme,“ pokrčí rameny a snaží se brát věc pozitivně.

Šimíček o padesátce, truhlařině i práci: Opustit Vítkovice? Už jedině v rakvi

„Není to tak dávno, kdy jsme na začátku pandemie loni na jaře nemohli dělat vůbec nic. Nehrá᠆lo se, nepracovali jsme, jen jsme seděli doma a koukali v televizi na deset let starý fotbal. Jsem rád, že teď můžeme aspoň diváky bavit. Ať na stadionu, nebo aspoň u televize,“ zakončuje Bukarts.