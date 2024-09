V ostravském Divadle Mír není zdaleka jediným fanouškem Vítkovic. Na zápasy poměrně pravidelně chodí třeba Michal Sedláček se svým tátou Jiřím nebo Štěpán Kozub. A třeba Lada Bělašková během play off několikrát před vítkovickými fanoušky zpívala českou hymnu. „Mír sídlí ve Vítkovicích, takže my za Vítkovice vlastně taky hrajeme.“

Ostravským hokejistům fandí Vladimír Polák odmalička. „Dá se říct, že jsem zanícený fanda. A to velmi,“ přitakává. „Táta mě brával na Bazaly i na Kotase. Neskutečná atmosféra! Já ale chodil hlavně na gólmana Kohouta. Ten dělal v bráně nevídané srandy, to se mi moc líbilo.“

Není divu, showman Kohout uměl pobavit. Na led třeba vyjel v hornické helmě a se zapnutou svítilnou. Nebo si v Košicích během hry vyskočil na konstrukci brány a chroupal tatranky, které po něm házeli rozzuření fanoušci.

„Možná i kvůli němu jsem chtěl do brány taky,“ usmívá se Vladimír Polák. „Měl jsem doma i hokejku od Česti Šindela, který za Vítkovice chytal. Jenže táta mi bránu zatrhl. Sám sice hokej rekreačně hrál, dokonce mě i na Kotasu v kroužku chvíli trénoval. Ale když jsem mu říkal, že chci do brány, byl proti.“

Důvod? Polák vlastně ani neví. Faktem je, že inspiraci showmana Kohouta uplatnil jinde. „Zdrhnul jsem do dětského dramatického souboru a měl jsem po hokejové kariéře. Co se dá dělat? V bráně jsem hrát nemohl, tak musím hrát v divadle. Bohužel,“ usmívá se známý divadelník.

O to radši si na hokej zajde. Už tedy do Ostravar Arény, ovšem na legendární zimák Josefa Kotase vzpomíná s nostalgií a rád. Vítkovice tam hrávaly až do roku 1989, slavily tam i poslední titul v roce 1981. „Kromě strašidelné cesty přes Stodolní mi okamžitě naskakuje vůně koblížků,“ líčí zaujatě Polák. „Byla tam pekárna a krásně to kolem ní vonělo. A taky si vzpomínám, že když všichni řvali góóól, tak já jsem se křičet styděl.“

Teď už se na hokejích křičet nestydí. „Moc se mi líbí, že se k nám z NHL dostala móda točit klubovou šálou,“ pochvaluje si. „Chodím na hokej se synem i s dcerou a tohle si užíváme.“

Pokud to jde, bere na hokej i studenty z výměnných pobytů. A baví se reakcemi těch, co vidí hokej poprvé v životě. „Jsem dlouholetým členem charitativní organizace Rotary International, která má skvělý program výměny mládeže. Vzal jsem na zápas třeba holky z Argentiny a Mexika, hokej viděly poprvé v životě. Neznaly ho ani z televize. Podle mého patří hokej, potažmo sport, neodmyslitelně k české kultuře. I proto studenty na zápasy beru.“

Hokejové brankáře má stále za největší osobnosti. Třeba i proto, že ve Vítkovicích měli gólmany vždycky skvělé. Josef Mikoláš, Jaromír Šindel, Martin Prusek, Jiří Trvaj, Jakub Štěpánek, Petr Mrázek… „Brankáři jsou největší hrdinové,“ přitakává Polák. „Když je dobrý brankář. Můžete pomýšlet vysoko.“

Jak vysoko budou v nadcházející sezoně jeho oblíbené Vítkovice? „Neumím tipovat, ale vždycky jsem velký optimista! Jako fanda bych si přál, abychom se dostali do závěrečných bojů, pak už je to vabank. A hlavně, konečně už by měl někdo sundat Třinec! Jasně, tituly sice zůstávají ve Slezsku, ale Třince už bylo dost, už mě přestává bavit,“ směje se Vladimír Polák.