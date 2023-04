Úspěchy na ledě jdou ruku v ruce s obchodními výsledky fanshopu hokejových Vítkovic, který zažívá vůbec nejlepší sezonu v historii. Před zápasem stávají fanoušci ve dvojstupu až na ulici a samotný fanshop překvapují tím, kolik toho nakoupí.

Dříve sama chodívala na hokej do arény a stávala na druhé straně. Nyní se jí role vyměnily, a když nekonečné zástupy fanoušků zmizí v hale, zapne si provozní fanshopu Anna Štěrbová hokej na počítači.

„Kolikrát zjistíme, že se blíží začátek zápasu, až když mezi fanoušky znovu spatříme venkovní světlo,“ komentuje nekonečné fronty táhnoucí se mnohdy daleko před skromný stánek v těsné blízkosti hlavního vstupu do Ostravar Arény.

„Zájem ze strany fanoušků je po celou tuto sezonu enormní, v play-off ještě návštěvnost fanshopu oproti základní části narostla o víc než sto procent. Začalo to už během přípravných zápasů a pak se spolu s výsledky strhla lavina,“ komentuje Štěrbová zájem vyznavačů klubu s rytířem Vítkem na hrudi. Jedná se podle ní o jednoznačně nejsilnější ročník za dobu, co Vítkovice „kamenný“ obchod provozují.

Letos ještě nezavřeli včas

Otevřený je třikrát týdně plus v den zápasu – hodinu a půl předem, půl hodiny po skončení duelu.

„První půlhodina ještě jde, pak už se stojí až ven. Před pokladnou, i kvůli omezenému prostoru, už jsou pak pravidelně fronty dvě. A půlhodinovou ‚otevíračku‘ po zápase jsme snad tuto sezonu ještě nedodrželi. Zavíráme, až odejde poslední zákazník,“ vysvětluje provozní, která musí mít pro zápasové dny k ruce brigádnice.

Překvapuje jí, kolik lidí chodí do fanshopu i mezi jednotlivými třetinami zápasu, přestože musejí vyjít ven a znovu projít prohlídkou. „Zejména po první třetině přicházejí téměř v počtu jako před zápasem. Málokdo však v den zápasu využívá kabinku, protože právě skrze ní vede hlavní fronta. Asi nechtějí nezvanou návštěvu,“ směje se sympatická provozní.

Podobného ražení jsou podle ní i samotní fanoušci – a je za to ráda! „Snad každý pátý fanoušek nakoupí skutečně hromadu věcí a nechá zde hodně peněz. A někteří vtipkují, že je když tak po zápase přijdou vrátit, když se nevyhraje. Ale nikdy se to ještě nestalo. Navíc snad každý zápas tady fanoušci mezi sebou něco legračního prohodí, jsou hodně vstřícní a také vtipní, během zápasu a po něm ještě víc, když se v hale něčím nadopují. Párky po nás ale ještě neházejí,“ směje se Štěrbová.

Dresy a zase dresy. Taky šály a puky

Jednoznačně největší zájem podle ní mají fanoušci o dresy, přestože jde o jednu z nejdražších položek ve fanshopu. „Při play-off má asi každý třetí zákazník, který jde k pokladně, v ruce dres. Kolikrát bez vytipovaného hráče, zkrátka vezmou svou velikost, jen aby mohli fandit v dresu,“ popisuje kolorit play-off. V drtivé většině prý berou lidé fandresy, které mohou mít hned, ty originální – hrubší a z části vyšívané, které jsou na objednání – berou spíše fajnšmekři nebo lidé, kteří tam chtějí mít konkrétního hráče nebo své jméno, případně mají dres na výstavku.

„Podobný je zájem o šály, přijde mi, že každý fanoušek jich musí mít doma snad pět a na zápasy je střídá,“ říká prodavačka, jež sama nechápe, kolik toho lidé dokážou na tak malém prostoru nakoupit.

„Berou trička, mikiny, ponožky, náramky a poslední dobou hodně puky, a to nejen děti – kterým rodiče obecně hodně dopřávají, ale i sběratelé. Když vidíte fanoušky v klobouku s fandící rukou a do toho vám troubí na trumpetu, je to ten správný odvar,“ dodává Anna Štěrbová. V zimě jdou podle ní na dračku také kulichy, nyní kšiltovky. „Především je to část oděvu, která jde vidět. Když jdete na zápas, chcete dát tyto věci na odiv.“

Motivací je podle ní zapracovat i na vtipném sortimentu. Zatímco třeba v Brně mají trenýrky s nápisem „povstaň, jsi-li Komeťák“, ve Vítkovicích mívali dříve podobné – stálo na nich „mame kratke zobaky“. Nyní něco podobného schází, hodně podnětů však dávají samotní fanoušci. „A to zejména ve vztahu k rivalům. Fandíme sice srdcem, ale ostatní kluby i fanoušky respektujeme,“ říká otevřeně Štěrbová.