Jak sám řekl, marně hledá pozitiva. „Snad jen ten gól pět minut před koncem. Jinak to byl od začátku slabý výkon, v některých momentech až ostudný, nedokázali jsme se vyrovnat s tím, že my bychom měli převzít utkání do své moci. V aktivitě, střelbě, proměňování šancí, v přesilových hrách. Prostě výkon neslučitelný s tím, co jsme předváděli poslední dobou,“ poukázal na fakt, že jeho tým pravidelně boduje. Stalo se tak už jedenáctkrát v řadě.

„Nijak nás neomlouvá ani desetidenní přestávka, a že jsme neměli zápasový rytmus. Nakonec buďme za bod rádi,“ dodal.

Vítkovice byly sice střelecky aktivnější, ale většinu střel podle Holaně brankář Libor Kašík viděl. „Kotouče zůstávaly v brankovišti, my ale neměli důraz. Musíme být na sebe přísní, nelze se plácat jen po ramenou,“ prohlásil šéf ostravské lavičky.

Ocenil i soupeře. „Připravovali jsme se na to, že bude bojovný, lítat po držce, hákovat, bránit, držet, blokovat střely. Věřím, že máme tak kvalitní hráče, kteří se i s tímto umí porvat a pomoci si i v přesilových hrách. To se nestalo,“ pokračoval Miloš Holaň.

Bod nakonec Ostravané získali díky vyrovnávací trefě Lukáše Krenželoka v 55. minutě. Tu ale kvůli podezření ze zásahu pomocí vysoké hole zkoumalo video. Po chvíli debat gól uznalo.

„Rosťa Marosz vystřelil takového motýlka a já jsem to sklepl do brány. Letělo to vysoko, ale myslím, že na videu to jde vidět, že jsem to tečoval dole. Ze začátku jsem taky přesně nevěděl stoprocentně, letělo to celkem nahoru, ale směr jsem změnil, když to letělo níž,“ popsal šťastnou branku Krenželok. „Nejde to trefit pokaždé, ale viděl jsem, že to letělo na branku, tak jsem se natáhl a zkusil to. Buďme rádi za takový gól, ale moc nám to nepomohlo,“ doplnil vzápětí.

Vítkovice se vrátily do extraligového kolotoče po deseti dnech volna. Podle Krenželoka zápas doprovázely nepřesnosti. „Z naší strany špatné utkání. Málo jsme se tlačili do gólu. Musíme rychle zapomenout a jít dále,“ přiznal.

„Kdybychom dali gól dříve z přesilovky, tak se to možná vyvíjí jinak. Dali jsme jeden pět minut před koncem a v prodloužení už je to o tom, kdo to dá,“ věděl Lukáš Krenželok s tím, že bod je dobrý, ale tým chtěl víc.

A v čem je nyní hlavní síla Zlína, který jde mírně nahoru a dotahuje předposlední Kladno? „Hrají jednoduše, dávají si to za obranu, tečují, jdou agresivně, někdy mi přišlo, že až na riziko. Neuměli jsme si s tím poradit. Místo, abychom to rychle otočili a dělali jim problémy, tak nám tam párkrát zatopili. Bylo to ale takové… Ani u nás, ani u nich. Takové špatné,“ zakončil Lukáš Krenželok.