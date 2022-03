„Bylo to hodně ve vlnách. Jednou s diváky, pak bez nich, z prvních deseti zápasů devět venku, výměny hráčů. Prostě nebylo to lehké, ale pomohly nám i příchody Lakatoše, Lindberga, či Solovjeva a nakonec jsme to zvládli. Na druhé straně sezona se vždy hodnotí podle play-off,“ uvědomuje si Holaň.

Vítkovice uzavřely základní část debaklem, Dolejš střídal. Do předkola Krejčí

Přemýšlel jsem i nad čtvrtým místem, tedy postupem přímo do čtvrtfinále, které nebylo až tak daleko?

Nevím. Abych řekl pravdu, o tom jsme se moc nebavili. Nechci, aby to vyznělo, že jsme nevěřili, ale to, co jsme dokázali, byl asi strop.

Výš to už nešlo?

O mnoho ne. Byl tam sice malý rozdíl, ale upřímně. Pohybovat se v tak klidných vodách půlku sezony, kdo by to před začátkem řekl? Že my budeme pětadvacet kol mezi pátým a osmým místem. Velký úspěch a parádní výsledek.

Podívejte se: Cenný skalp! Vítkovice udolaly majitele Prezidentského poháru

Základem toho asi je dlouhá série v listopadu a prosinci, kdy jste třináct zápasů v řadě bodovali, že?

Ano. Tam nastal obrovský vzestup. Je to něco podobného, jako když se teď Spartě všichni uzdravili a ze 48 bodů udělala čtyřicet. Když se boduje, tak jdete hodně rychle dopředu. Navíc ostatní se vymlátili mezi sebou, na tom jsme hodně získali. Byl to zlomový okamžik, kdy jsme se vyhoupli do klidných vod nahoře.

Pro mnohé byl asi překvapením brankář Aleš Stezka. Dlouho prvoligový gólman se stal oporou. Zaskočilo vás to?

Neřekl bych, že mě to zaskočilo, určitě mě to mile překvapilo, protože v přípravě a na začátku sezony měli s Danem Dolejšem stejnou startovní pozici. Ale Aleš si o to svými výkony řekl, nakonec byl v širším hledáčku reprezentace, takže fantastická sezona. Teď ho čeká další zkouška v podobě play-off. Nechci to přehnat, ale ten borec nám udělal minimálně 40 bodů skoro sám. Jasně, potřebuje výkon mužstva, ale některé zápasy byly jen o něm. A on nás vytáhl tak vysoko.

Baník se svými fanoušky pomáhá Ukrajině. Vybral 181 tisíc, přispěl i materiálně

Asi mluvíte hlavně o zápasech, kdy jste vyhrávali o gól…

Přesně tak.

Postupně se to vykrystalizovalo, že jste měli pro předkolo tři možnosti – Olomouc, Mladá Boleslav a Kometa Brno. Nakonec platí první varianta. Co na to říkáte?

Vykrystalizovalo se to až před posledním zápasem. Nijak jsme nespekulovali, což je dobře, protože se to může vymstít. Čekali jsme, jak poslední kolo dopadne, koho dostaneme a od úterního večera se připravujeme na Olomouc. Čekám vyrovnanou sérii, mají osobnosti jako Krejčí, Káňa, Konrád, spoustu odchovanců Vítkovic, takže budou chtít něco dokázat. My máme ale svou sílu a jdeme do toho se vztyčenou hlavou, novou zkušeností, víme, že Olomouc pravidelně postupuje přes předkola. Začíná nová soutěž, už to nebude o tom, kdo dá gól, nahrávku, kdo bude sbírat body. Jediný bod už je jen celý zápas. S touto myšlenkou do toho jdeme. Moc bych si přál, kdybychom naplnili arénu, fanoušci nám pomohli, abychom to proti loňsku potáhli zase o ten stupínek nahoru. Rozhodovat budou detaily a možná i osobnosti.

EXKLUZIVNÍ FOTO: Vzpomínáte? Baník padl ve Stovkách, i přesto se do ligy vrátil

Zmínil jste záměr udělat další krok, postoupit do čtvrtfinále. Cítíte, že je to třeba, aby mužstvo pocítilo úspěch a zase ho to naladilo i do další sezony?

Takhle to v sobě mám! Už když jsem k mužstvu přicházel, byli jsme třinácti a vytáhli jsme je nahoru, úspěchem bylo předkolo. To se splnilo. I když se kádr proměnil, naproti tomu Olomouc ho jen vyšperkovala a upradovala Krejčím, protože vesměs má čtyři pět let stejný kádr. V play-off to ale mohou rozhodnout i jiní. Těšíme se na to a chceme to zase posunout. O další stupínek.

Nicméně – a už jste to zmínil – Hanákům se v předkolech daří. Loni zaskočili Plzeň, ve čtvrtfinále sice podlehli Spartě 0:4 na zápasy, v každém utkání favorita ale trápili…

Je to, jak říkáte. Za nimi něco je, prochází přes předkola, mají zkušenosti a navíc mají i ty hráče, kterým se to dařilo. K tomu teď je tam právě David Krejčí. Ani nemám rád, když se říká, že si to jdeme užít. U nás to neplatí! Jdeme to odmakat, odpracovat, odbojovat. To je krédo našeho předkola.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Skvělý Laštůvka, spolehlivá obrana, zbytek uvadal. Co říkáte?

V play-off se na tyto otázky neodpovídá, přesto musí padnout. V základní části vás postihly absence. Jak to vypadá pro play-off?

To nemůžu vůbec říct. (usmívá se) K play-off patří, že se zdravotní stav hráčů nekomentuje. Hraje se na hraně, hráči v sobě najdou novou motivaci a sílu, protože každý chce být úspěšný. Sám rád vzpomínám, když jsem play-off hrál. Když člověk s hokejem skončí, tak už vzpomíná pouze na série v play-off, nikoli na základní část. Zvlášť pak v pozdějším věku, kdy nikdy nevíte, zda to není vaše poslední. Navíc chcete něco dokázat, mít úspěch, o to je to pro všechny vyšperkovanější. A já jako trenér také tolik sérií neodkoučoval, takže se na to strašně těším. Pohltilo mě to, zajímám se o detaily hráčů, protože se mohu soustředit jen na jedno mužstvo. Teď přichází chvíle, kdy já, trenéři i hráči ze sebe musíme vyždímat co nejvíc, aby to byla úspěšná série.