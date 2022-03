Není to přitom dávno, kdy si z jeho (ne)produktivity spoluhráči utahovali. Nyní je na tom podobně jako sparťan Filip Chlapík. „Šlape mi na paty, jo?“ zasmál se Hruška. „Je to o hlavě. Nelze to nějak zakřiknout. Někdy se ty puky neodráží a někdy odráží. Můžeme být jen rádi, že se to zlomilo na tu správnou stranu. Snad to bude pokračovat a Chlapík zůstane za mnou,“ pousmál se.

Po utkání přiznal, že celých 72 minut bylo nahoru dolů. „Těžké na hlavu, těžké na fyzičku. První zápas a hned do prodloužení, ale se šťastným koncem, takže o to lepší pro nás,“ oddechl si Hruška.

Mužstvo sice vedlo 2:0 a v závěru po jeho gólu 3:2, pokaždé ale o náskok přišlo. „Nehrajeme proti žádným nazdárkům. My jsme dali dva góly, oni je dali o chvíli později. Byly situace, které si musíme trochu rozebrat a příště je zahrát jinak, ale to nemění nic na tom, že to u gólů sehráli dobře, my jsme jich dali naštěstí více. Není v čem se babrat,“ pronesl rezolutně.

Vyhecovanou bitvu mohl ukončit v 65. minutě Jan Bambula, jeho gól ale neuznali sudí. „Co se mi honilo hlavou? Bezmoc. Už jsem to někde říkal. Loni se to otočilo proti nám, letos nám to pomohlo. Je to takové pravidlo… ty výzvy. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, se štěstím pro nás a díky tomu máme bod,“ mohl být rád Hruška.

„Já tu situaci vůbec neviděl, takže pro mě to bylo úplně jako do tmy. Já jsem jenom čekal, co se bude dít, ale vzhledem k tomu, že to zkoumali asi dvacet minut, tak těch myšlenek je pak hodně. Ovlivnit se to nedá, takže je to jen čekání na verdikt,“ doplnil.

Sám si ale všiml, že řada fanoušků se během vyhodnocování záznamu sudími odebrala k domovu. „Bylo toho fakt hodně, semlelo se toho dost. Jestli odešli, tak se samozřejmě nedivím, protože patnáct minut se tam něco řešilo a těžko mohl někdo vědět, že se bude ještě pokračovat,“ přikývl Jan Hruška.

Nastartovat se zpět do zápasu nebylo příjemné. „My jsme přežili svoji smrt, takže… nevím ani jak to popsat. No nic, neuznal se gól, bylo dalších deset minut do konce prodloužení a bylo potřeba ho odehrát co nejlépe,“ věděl Hruška.

Na dotaz novinářů ocenil i výkony spoluhráčů Sama Bittena, který měl na start bránění hvězdného útočníka Mory Davida Krejčího, a obránce Lukáše Kováře, který dohrál i po tvrdém ataku Klimka. „Určitě to mělo dopadnout tak, jak to dopadlo. Za mě to byl zbytečný zákrok, ale je to play-off, takže není potřeba někde brečet. Kovy to dohrál, má nějaký šrám, ale není to nic, co by ho brzdilo. Takže se jde dál,“ prohlásil Hruška.

„Že se za něj Laky postavil, tak to jen ukázalo, že ten tým stojí při sobě ať je to, jak je to,“ dodal na adresu Dominika Lakatoše.

Krejčího označil za specifického hráče. „A to jsem proti němu nehrál,“ podotkl s úsměvem. „Je to těžce nadstandardní hráč, takže ubránit ho není žádná sranda. Pár let se o to pokoušeli i v Americe a myslím si, že jim to moc nešlo,“ připoměl.

„Samovi dnes patří velký dík, protože když s ním byl na ledě, a byl s ním na ledě často, tak mu to dokázal znepříjemnit a myslím si, že odvedl přesně to, co jsme od něj chtěli. Na druhou stranu Krejčí měl stejně 1+1, takže je potřeba si na něj dát ještě větší pozor,“ uzavřel Jan Hruška.