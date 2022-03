Jen 18 střel. Neměli jste to zkoušet častěji?

To se k něčemu musíte teprve dostat. Když budeme střílet ze všech pozic, tak akorát rozchytáte gólmana. Ano, někdy se stane, že tam něco spadne, ale nepouštěli nás do střeleckých pozic. Do té jejich obrany se těžko prosazuje. Třinec nevyhrává jen tak, pro nic za nic. Pak je složité se tlačit do brány, když tam jsou stažení.

Jaký vliv měl neuznaný gól Rastislava Deje, když sudí pískli po mele v brankovišti přerušení, přitom puk byl ve hře?

Bylo písknuto dřív, pak se to dorazilo. Gólman to neměl, ale to se stává. Nebylo to vidět. Nemělo to vliv.

Navíc se vám to odráželo od tyček pryč…

Oni jsou zkušený mančaft, vyhrávají tituly a jdou si za tím. Rozhodují maličkosti. Vědí, jak s tím pracovat. Jen je nám líto, že jsme neurvali nějaký zápas. Věřili jsme si. Bohužel.

Přesto jste poprvé v sérii vedli. Byla to velká vzpruha?

Určitě. Vletěli na náš, chtěli to rychle rozhodnout, ale dali jsme gól a víc jsme si věřili, že to můžeme urvat. Pak během chvilky to otočili a už jsme věděli, že to bude těžké. Zatáhnou se a náročně se s nimi hraje. Souboje zdvojují, přečíslují a je to těžké.

Chyběly po předkole síly?

Nebylo to ideální. Už předkolo bylo těžké, ještě s virózou, ale takový je hokej. Měli jsme si v sezoně uhrát vyšší postavení v tabulce, pak bychom měli volno. Ale i za jeden postup jsme rádi.

Na to, že jste byli pasováni na spodek tabulky, tak nakonec dobrá sezona, nemyslíte?

Na začátku – a ve finále ani na konci – jsme nedávali góly, ale nějak jsme tím propluli a myslím, že dobrá sezona. Když ale jdete z předkola, narazíte na odpočaté a zkušené mančafty. My navíc měli za sedm dní pět zápasů, den volna a hned na Třinec. Těžké se s tím porvat, ale za postup přes Olmík jsme rádi a jen nás mrzí, že jsme doma divákům neukázali, že umíme hrát. A vyhrát něco.

Třikrát 1:2, takže porážka se vztyčenou hlavou…

Bylo to o kousek, lepší než dostat čtyřikrát o sedm, ale ve finále 0:4 na zápasy a nic to neřeší.

Když Vítkovice v minulosti prohrály čtvrtfinále 0:4 s Kometou i právě Třincem, tak dokráčely k titulu. Kam dojdou Oceláři tentokrát?

Myslím, že mohou obhájit. Je tam Sparta, ale každá série je jiná. Nejde to takhle říct. Teprve se uvidí.

Je sice brzy, ale jak vidíte budoucnost svou i celého mužstva?

Nevím. Smlouvu jsme řešili, ale nějak se to… Nevím, co bude. Mladí jsou tu ale šikovní a je na čem stavět. Zase posbírali zkušenosti, o které se mohou opřít.