Autor celkem 388 kanadských bodů (za 180 branek a 208 asistencí) začínal před dvaceti lety, v září 2001. Svou tehdejší premiéru si však nevybavuje. „Vůbec. Nic si nepamatuju, z toho nic nevytáhnu,“ vyhrkne hokejista po krátkém zamyšlení.

Nabízí se ale zajímavá paralela. Když Krenželok debutoval v extralize, jeho spoluhráči Petru Fridrichovi byl teprve rok. „Ani mi to nepřijde. Mentálně jsme všichni na stejné úrovni. Jak je člověk s kluky, ani neřeší, že je starý. Jen doma se musím starat o rodinu, jinak jsem stejný,“ říká osmatřicetiletý, jež začínal v týmu, jehož součástí byl i Radek Philipp, aktuální asistent ve Vítkovicích.

„Karotka byl na ledě, teď je za zády. Tehdy po mě řval, nyní je v klidu. Vztahy jsou lepší,“ usmívá se osmatřicetiletý útočník, který prošel také Slavií a právě Libercem.

Zde také slavil největší úspěch. V roce 2016 vyhrál s Bílými Tygry extraligu. „S Vítkovicemi jsem byl dvakrát vicemistr, poprvé hned v první sezoně. Tam nám to teklo o kousek. Pak si uvědomíte, jak strašně těžké je vyhrát titul. To mi povedlo s Libercem. Je paráda, že člověk dojde až na vrchol,“ přikyvuje.

„Za ty roky vím, že je to obtížné. Mladí si myslí, že když se dostanou do finále, tak že pak to další rok už udělají. Vůbec to tak není. Čeká se dlouho,“ podotýká Lukáš Krenželok, který do ciziny nikdy nezamířil. „Asi jsem na to neměl,“ připouští. „Být v zahraničí, tisícovka by nebyla. Jsem rád, že můžu nejvyšší soutěž hrát. Vůbec mě nenapadlo, že bych hrál hokej,“ dodává Krenželok.

A co říká na to, že velké jubileum vyšlo zrovna na duel proti Severočechům? „Jo, to bylo dobré. Ani jsem si to neuvědomil. Zvláštní,“ přiznává s tím, že nechybělo ani hecování.

„Kustod mi tam říkal, že mám oslavovat, ale prací. Nějaké narážky byly, ale hlavně jsme se soustředili na zápas. Bereme dva body a jsme spokojeni,“ poukazuje na vítězství v prodloužení na závěr Lukáš Krenželok.