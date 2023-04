Hradecká zeď mu zablokovala pět střel. Ani to ale Dominika Lakatoše neotrávilo. Šestadvacetiletý útočník Vítkovic se ve 47. minutě úterního pátého semifinále opřel do puku pošesté, a tentokrát nejenže doletěl na branku, ale přes gólmana Kiviaha si našel cestu do sítě. Srovnáno 2:2. Důležitý moment pro to, aby Ostravané dosáhli na obrat, v prodloužení vyhráli 3:2, snížili už na 2:3 na zápasy a vynutili si čtvrteční bitvu v Čechách.

Kulisa pátého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (11. dubna 2023). | Video: David Hekele

Předchozí neúspěchy v utkání kanonýra a kapitána Ridery nijak neovlivnily. Věřil si. „Je to moje práce, abych z té pozice dával góly. Dnes mi zablokovali asi pět střel a ta poslední vyšla, takže jsem za to rád,“ oddechl si Lakatoš.

První třetinu musel druhý celek základní části hodil za hlavu. „Kdybychom se neprobrali, tak bych tu teď stál a říkal vám, že sezona byla krásná, ale že jsme v play off skončili. Věděli jsme, o co hrajeme. V play off rozhodují přesilovky. Dnes jsme si jimi pomohli a dokázali vyrovnat ze stavu 0:2. A v prodloužení jsme byli šťastnější,“ pochvaloval si český reprezentant.

„Dokázali jsme srovnat krok a udělat z toho dobrou sérii. V kabině si říkáme, že to bude válka až do konce a my jsme připravení," pokračoval Dominik Lakatoš.

V „nekonečném“ prodloužení, které natáhlo zápas až do 99. minuty, se tým soustředil především na svůj výkon. „Že my musíme, že se z toho nesmíme zbláznit, musíme věřit v náš úspěch. A pak to rozhodl Patrik,“ poukázal na trefu Kocha po nádherném sólu od vlastní branky.

„Byla to od něj perfektní práce. Ale celé prodloužení skvěle bruslil, když byl na ledě, snažil se nám pomáhat dopředu, takže si gól zasloužil,“ ocenil spoluhráče, ale i více než osm tisíc lidí na tribunách Ostravar Arény. „Jsem rád, že lidi i tak dlouho zůstali na tribuně. Že nepospíchali domů, že nám věřili a že jsme jim to dokázali vrátit tou výhrou,“ dodal Dominik Lakatoš.

Cesta k úspěchu ale bude ještě dlouhá. A těžká. „Hráli jsme od druhé třetiny na tři pětky, ovšem sil máme dost. Zápasy jsou fyzicky náročné, Hradec velice dobře bruslí. Ale sílu máme, tak doufám, že to ukážeme ve čtvrtek v Hradci. I tam to bude o maličkostech,“ zakončil Lakatoš.