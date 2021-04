„Agent mi zavolal, že se v Anglii kvůli covidu nehrála celá sezona, a tak dělají takový zrychlený měsíční pohár se čtyřmi nejlepšími týmy. Vzal jsem to, bude to dobrá zkušenost,“ prozradil šestadvacetiletý hráč, který má stále smlouvu v Ostravě.

Ve Vítkovicích vám tedy nijak nebránili?

To řešil za mě agent, během dne a půl se domluvili a jsem rád, že mi klub vyhověl. V každém týmu bude šest až osm cizinců, kteří hrají v EBEL, nebo třeba Norové ze své nejvyšší soutěže. Myslím, že to bude mít dobrou úroveň. Navíc poznám jiné prostředí, jiné lidi a získám další kontakty, které se mohou v budoucnu hodit.

Od covidové pauzy jste odehráli přes padesát extraligových utkání během čtyř měsíců. Odpočinek jste nepotřeboval?

Já to tak necítím. Zápasů bylo dost, ale dva týdny jsem si orazil od veškerého pohybu, to stačilo a teď to beruv podstatě i jako přípravu na další sezonu. Přijeli jsme tady, hned se šlo na led, pak do posilovny. Je to trochu specifické, takže se tomu pak budu muset přizpůsobit v přípravě. I proto, že ještě nevím, kde v nové sezoně budu.

Jaké máte povědomí o úrovni hokeje na Britských ostrovech, potažmo jaká jsou očekávání od této štace?

Abych řekl pravdu, tak já se o to ani moc nezajímal, ale pamatuji si, že Belfast, Cardiff a právě Sheffield hrály Ligu mistrů, kde si nevedly špatně. Samozřejmě to bylo spojené i s tím, že tady byla řada cizinců, včetně Kanaďanů. Myslím si, že dnes bruslit, hrát do těla a střílet umí každý, a když jsou tu i ti cizinci, tak to kvalitu mít bude. Nebude to žádná pohodička.

V týmu s vámi navíc bude i bývalý hráč Třince či Vítkovic, obránce Josef Hrabal, že?

Ano. Ten tady působil už minulý rok.

Přesvědčil vás i on?

No, já myslím, že v Čechách nikdo nemá představu, jak to tady chodí. (pousměje se) To jsou samé pozitivní věci. Trénujeme sice ve vedlejší hale, ale ta hlavní je obrovská, snad pro osm tisíc lidí. Včera jsme přijeli a to chování tady bylo neskutečné. Dostali jsme krásný apartmán, který tu máme vzhledem k bublině každý svůj, s kuchyní, třikrát denně jídlo, dostali jsme auto, k tomu i další věci, takže spousta lidí by byla úrovní servisu překvapena. Po městě se ještě podíváme, možná by během dalších dvou týdnů mohli otevřít i zahrádky, na ulici jsou lidé bez roušek. A samozřejmě jsem zvědavý i na samotný hokej. Se zápasy zkušenost nemám, ale myslím, že to bude hodně bruslivé. Tam budu moci využít své ruce, nějakou chytrost, uvidíme. Určitě to nebude nic jednoduchého. Vše je ale pozitivní a perfektní.

Jaké budou ambice Sheffieldu v konkurenci Coventry Blaze, Manchester Storm, a Nottingham Panthers?

Sheffield je špička. Myslím, že se budeme rvát o první místo.

Fotbalová Premier League už plánuje, kdy pustí lidi na stadiony, tak co hokej?

V tom jsou opatrní. Přišli jsme na stadion, každý si udělal antigenní test, který budeme podstupovat každý den. To si musíme zapisovat i do takového systému. Vzhledem ale k tomu, že hrát budeme jen v Nottinghamu, který je asi jen hodinu odsud, tak si myslím, že fanoušky do haly nepustí.

Co vám k Anglii řekla rodina?

Musím přiznat, že jsme se s přítelkyní těšili, že budeme mít měsíc volno a vyrazíme třeba i do Egypta, kde se může létat. Najednou se ale naskytlo tohle, takže nadšená nebyla, ona mi to však přeje a měsíc rychle uteče. Třeba táta mi řekl hned, ať jedu, že je to dobrá zkušenost, která se každému nepoštěstí.

Jsou motivací i finance?

Pokud jde o tenhle měsíc, je to individuální, jak se člověk domluvil. Já jsem teď tu za jídlo, ubytování, letenky a servis, takže to beru jako zkušenost, ale co jsem se bavil s hráči, kteří tu byli i dřív, jako Pepa Hrabal, Trončinský, brankář Duba, tak peníze tady patří v extralize k nadstandardním.

Už víte, kde budete v nové sezoně?

Rád bych zůstal ve Vítkovicích. Měli jsme nějaké mítinky, ze kterých jsem to vycítil jako neutrální – ano i ne. Teprve se uvidí. Každopádně nabídky mám, i z Evropy, takže je možné, že zůstanu v extralize, ale můžu odejít i mimo Česko. Dávám tomu čas, nějak to dopadne.

Už jste se přenesl přes ten nešťastný konec sezony, kdy jste nepostoupili z dobře rozehraného předkola?

Byla to obrovská škoda. I pro mě, protože jsem posledních třináct zápasů hrál se Svačinou a Irglem, s nimi jsem si to moc užíval. Pokud jde o Brno, tak to byla neuvěřitelná hra do obran, nikdo nechtěl udělat chybu. Je škoda, že jsme neurvali první zápas v Brně, šance na to byly, oni byli nalomení, ale zvítězili a pak to nakonec otočili. Hořká prohra.

Teď si tedy chcete spravit náladu v Sheffieldu?

(pousměje se) Jo, jo. Za normálních okolností bych doma seděl na gauči, nebo letěl na dovolenou. Přitom každý hokejista si chce zahrát navíc, proto jsem to hned přijal.