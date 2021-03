Ridera tak před nedělní čtvrtou bitvou vede v sérii 2:1 na zápasy. Pyrochta přiznal, že toto klání je pro něj pikantní.

„I skrz to, že tam mám hodně kamarádů, je to vyhecované, navíc to bylo mé minulé působiště, takže je to jasné. Hlavně, kdo by nechtěl vyhrát v play-off,“ pronesl zadák. „Ale já bych chtěl porazit kohokoliv, proti komu bychom hráli,“ dodal Filip Pyrochta.

Poznamenal vás nějak neuznaný gól Jana Hrušky na konci druhé třetiny?

Tam přišla challenge, která se ukázala být správná a s tím nic nenaděláme. Řekli jsme si, že se budeme snažit dát další gól, což se povedlo, ale v prodloužení to potom už nevyšlo.

Neříkali jste si, že by Kometa měla být nervóznější, jelikož gól v její síti by pro ni znamenal konec sezony?

Věděli jsme, a je to logické, že hrají o bytí a nebytí. To je jasné. Nakonec se k nim přiklonilo štěstí, zítra to může být jinak. Musíme do toho jít s čistou hlavou, což půjdeme, vedeme 2:1 na zápasy, tak nemáme co ztratit.

Skvělé výkony po celou sérii podává Daniel Dolejš, který předvedl 38 zákroků a byl opět velkou oporou týmu. Může ho ale ovlivnit poslední inkasovaný gól, který byl trochu nešťastný?

To nevím. Já doufám, že ne, ale na to byste se měl zeptat spíše jeho. Myslím si však, že ho to nerozhodí.

Jinak se zdá, že na straně Komety jer schopna skórovat jen první lajna…

Je to jejich velká zbraň, kluci jsou šikovní, což víme, moc dobře jsme si to říkali. Bohužel dneska jsme je nedokázali uhlídat, ale věřím, že dál už to bude podobné, jako v předchozích dvou zápasech u nás.

Před sérií se hodně řešily přesilové hry, žádný z týmů v nich ale nezáří. V čem vidíte důvody?

Těžko říct,. Zatím jsme gól nedali, což budeme chtít změnit, musíme si to znovu rozebrat, podívat se, jak to brání, aby nás nic nezaskočilo a nějak to tam dokopat. Góly v přesilovkách rozhodují, i minule jsme jich měli dost, a kdyby se nám dnes povedlo v nich dát góly, vypadalo by skóre jinak.

Dá se za těch pár hodin před čtvrtým zápasem něco získat?

Asi jediné, co můžeme dělat, že se koukneme, jak to bránili dnes a minule. Jestli tam byl rozdíl, říct si to, a uvidíme.

Evidentně to vře mezi vašim týmem a brněnským útočníkem Danielem Rákosem, který vám pije krev….

Tak pije krev… Je to prostě jeho hra, to se musí respektovat. Na ledě je tam od toho, aby tohle dělal, je to jeho práce. My si toho nesmíme všímat, musíme jet pořád to své, i když se stalo, že nám zajel do gólmana. To se nesmí stávat. To si musíme pohlídat. Ostatní okolo je divadlo.