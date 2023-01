Skvělý Stezka a přesilovka! Vítkovice před zraky bývalého kapitána srazily Tygry

Co se stalo? Útočník Rychlovský už překonal gólmana Vítkovic, když ho kličkou objel a zasouval za něj puk, ale Stezka ještě zasáhl hokejkou. „Myslel jsem, že pravák na levé straně bude střílet, chtěl jsem po něm skočit, ale viděl jsem, že pohyb ke střele zastavuje, tak jsem se snažil otočit rukou na druhou stranu a chytit to. Ani nevím, kde mě to trefilo,“ popsal Stezka.

„Člověk potřebuje i štěstí, ale já se snažím puky chytit jakkoliv, nechci se nikdy vzdávat. Zkusil jsem to, kdybych mu nešel naproti, asi by to tak nedopadlo. Jsem za to rád a beru to s pokorou, protože to sehráli hezky,“ dodal po páté nule v ročníku.

Uznání se dočkal i od soupeře. „Ohromná škoda, bylo to do prázdné brány. Bohužel, chybělo štěstí,“ přiznal obránce Tygrů Jakub Dvořák.

„Zákrok hodný highlightů, famózní, takový se vidí jednou za dlouhou dobu. Mohl to být gól, který by nám dal šanci na body, ale Kubovi nic nevyčítáme. K hokeji to patří,“ uvedl asistent trenéra Liberce Jiří Kudrna. „Líbilo se mi, že to po kličce, kdy byl mimo bránu, nezabalil. Nechci chytračit, asi to stačilo zvednout, ale Aleš bojoval do poslední chvíle. Klíčový moment,“ ocenil Miloš Holaň, kouč HC Vítkovice Ridera.