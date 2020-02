/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Šlo o nenápadnou akci, nakonec se z ní vyklubal gól, který nasměroval Vítkovice k výhře v derby. A jejím autorem byl útočník Martin Dočekal, který vstřelil teprve svou druhou branku v sezoně.

46. kolo hokejové extraligy mezi HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera v Třinci dne 16. února 2020. Na snímku Nicolas Werbik z Vítkovic, Martin Dočekal z Vítkovic, Lukáš Kovář z Vítkovic, Alexandre Mallet z Vítkovic, brankář Vítkovic Daniel Dolejš, Ray | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Bylo to nacvičené buly v obranném pásmu. Kubala (Kubalík) mi to hodil pěkně do prostoru a já jsem dával pozor na poradě, že (Štěpánek) dostává hodně gólů mezi nohy, tak jsem to tam dal,“ usmíval se 29letý hokejista s tím, že klíčovou radu týmu udělil kouč brankářů Martin Prusek.