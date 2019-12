Po delší době opět ukázal, že by měl být tahounem. Útočník Patrik Zdráhal gólem na 1:3 nastartoval velký vítkovický obrat, ke kterému přispěl ještě dalšími dvěma asistencemi. Sám si ale těžko vysvětloval, proč Ostravané začali hrát až v poslední dvacetiminutovce.

Čím si vysvětlujete výkon a z toho vyplývající skóre 0:3 po dvou třetinách?

Nevím. Byli jsme nějací zaleknutí, nevyužili jsme toho, co jsme natrénovali. Přitom na tréninku jsme vypadali výborně, ale přišli jsme na zápas a nešly nám nohy. Ve třetí třetině jsme ale ukázali, že natrénovaní jsme dobře.

Co vás nakoplo? Byl to třeba gól Jozefa Baláže s koncem druhé třetiny, který nemohl být uznán?

V šatně jsme si řekli, že musíme jít a konečně něco ukázat, protože to, co jsme předváděli, bylo hrozné. Nastartoval nás ale hlavně první gól, po tom jsme začali konečně hrát to, co umíme.

Brnu se podobný kolaps stal i na Spartě. Věděli jste, že v závěru může být zranitelné?

Nám se už poněkolikáté stalo, že jsme prohrávali o dva tři góly a dotáhli jsme se, takže i teď jsme stále věřili. A vyplatilo to. Dvě třetiny jsme se hledali, ale ve třetí jsme našli nohy, energii a dokázali to.

Takže váš gól byl klíčový?

To bych asi ani neřekl, ale napadalo nám to tam, takže super.

Svůj účet jste nakonec uzavřel na brance a dvou asistencích…

Už bylo načase něčím přispět, takže jsem rád, že tam naší lajně něco spadlo. Nejdůležitější je ale ta výhra, tohle jsou cenné body.