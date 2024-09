Největší aspiranty na titul vidí Vůjtek v Pardubicích a Spartě. Oba kluby se pokusí sesadit z trůnu mistrovský Třinec. „Pardubice se Spartou jsou favority poslední dva roky. Ale pořád je tam i nevyzpytatelný Třinec, který se umí dát vždycky do kupy. Hlavně play off zápasy umí hrát Oceláři skvěle a znovu budou Pardubicím i Spartě konkurovat. Ale pozor na Litvínov! Ten by mohl být vysoko,“ upozornil bývalý reprezentační kouč.

Proč právě Litvínov? „Už minulou sezonu hráli výborně, za top trojkou nebyli daleko. A tím, že podepsali Kašovce (Ondřeje i Davida Kašeho), budou zase štikou ligy. Sice ztratili Kirka, Abdula a Demla, to je dost síla. Ale nakoupili nové a slušné hráče. A hlavně, Kašovci ještě nejsou na vrcholu, půjdou nahoru. Tyto čtyři kluby – Pardubice, Sparta, Třinec a Litvínov jsou podle mého favorité ligy.“

Vítkovice protočily půlku týmu

Na papíře vypadají nejlépe Pardubice. „Mají nezvučnější jména v mančaftu. Když si dovolí pustit Hyku nebo Košťálka? Na druhou stranu, možná je tam hvězd už moc. Každý chce hrát přesilovky, dělat body. Když dají dohromady partu, nemají konkurenci,“ uvažoval.

Vítkovice by se podle něj měly pohybovat v horní polovině tabulky. „Vítkovice jsou pro mě velká neznámá. Byla tam velká obměna, protočila se víc jak půlka mančaftu, to už je opravdu velká změna. Přivedly šikovné hráče a určitě jako tým půjdou nahoru bruslařsky. Budou dravější a rychlejší než poslední rok. I tak je to pro mě na začátku velká neznámá, otazník,“ přiznal. „Čekám je ale spíš nahoře, podle toho jak se kádr doplnil. Někteří výborní hráči sice odešli, ale i tak vidím Vítkovice po základní části do šestého místa. A v play off už se pak může stát cokoliv.“

Vítkovičtí se můžou opřít o vyrovnanou brankářskou dvojici. „Plus je, že brankářský post mají Ostravané silný. Klimeš chytal v minulé sezoně výborně, co se dostal do brány. Navíc přišel Pařík, to bude velká konkurence. Podle mého budou Klimeš s Paříkem jednou z nejlepších dvojic v lize.“