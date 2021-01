„Ale to byla jiná doba, samozřejmě. Dneska jsme v době virové, navíc tam má velkou sílu opozice, ty nepokoje se nedají přehlédnout. Proto si myslím, že je správné, když tam mistrovství světa nebude,“ dodal Vladimír Vůjtek.

Překvapilo vás, jak se tamní obyvatelstvo vzbouřilo?

Nepřekvapilo, protože trendem několika posledních desítek let je to, že se volá po demokracii. A sami moc dobře víme, že ještě nedávno ne všude byla. Lidé to chtějí, i když s ní pak neumí zacházet, což dnes vidíme i v té asi nejdemokratičtější zemi – Americe – kde mají velké problémy.

Lze nynější Bělorusko srovnávat třeba s tím, co bylo v Československu na konci šedesátých let, kdy kvůli tuzemské politické situaci byl šampionát přesunut do Švédska?

V určitém smyslu ano, i když u nás šlo o invazi cizích vojsk, to v Bělorusku nemají. Je to ale politický boj, takže myslím, že se to dá srovnat. Nicméně nemám žádnou zkušenost s běloruskou politickou realitou, takže o tom nemůžu nic říct. Snad jen, že jsem v Minsku hrál s Jaroslavlí i Dynamem Moskva a vše probíhalo v klidu. Ano, museli jsme mít víza, ale ta nám dělali přímo na letišti a žádný problém s tím nebyl. Podobně, jak jsem řekl, i šampionát v roce 2014 probíhal bez problémů, stadiony byly plné, i když lidi do nich někdy naháněli i násilně.

Šlo o lidi z továren či vojáky s cílem překonat divácký rekord šampionátu z roku 2004…

Bylo to tak. Nakonec ale třeba vojáci byli rádi, že se dostali z kasáren, podívali se mezi lidi a na hokej. Někdy to byl ale až komický pohled, když v rozích stadionu byly reklamní škodovky a právě za nimi seděli vojáci. Byli tam jen proto, aby zaplnili volná místa, protože ze hry asi neviděli skrze ta auta nic. Bělorusové šli po rekordu, chtěli ho udělat, ukázat se jako země, kde je obrovský zájem o sport a hokej, a nakonec dosáhli svého. I když na sílu.

Nakonec právě firma Škoda udělala v minulých dnech rázný krok, kdy ohlásila, že šampionát nebude sponzorovat, pokud se uskuteční i v Bělorusku. Myslíte, že to hrálo klíčovou roli v rozhodnutí IIHF?

Já si myslím, že ani ne. Osobně se domnívám, že by se to tam nekonalo, i kdyby s tím Škodovka nepřišla. Ty nepokoje tam trvají už půl roku a těžko vám tam mužstva pojedou, když nemají jistotu, že se jim nic nestane.

Nyní jsou tři varianty realizace turnaje. Která je podle vás nejpravděpodobnější?

Podle mě to zůstane jen v Rize, protože kdo si vezme mistrovství světa bez diváků? To je absolutně prodělečná činnost, takže Slováci do toho v žádném případě nepůjdou. U Dánů nevím, jestli jim mohou diváci chodit do hlediště. Každopádně bez lidí na stadionu to není atraktivní. Ale myslím, že se to stihne. Lotyši jsou schopni to dát dohromady sami a šampionát udělat.