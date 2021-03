„Oslabení byla spousta, navíc Kometa má dobré přesilovky. Kluci ale odvedli skvělou práci a obětavě to zvládli. To rozhodlo,“ řekl útočník Vladimír Svačina, autor vítězné branky Ridery.

Jediným úspěšným střelcem hostů byl obránce Filip Král. „Asi nám chybělo štěstí, nevyužili jsme šance,“ uvedl s tím, že příslibem je výkon ze třetí třetiny. „Věřím, že když takhle budeme hrát doma, máme šanci vrátit sérii do Vítkovic,“ pronesl mladík.

Právě poslední dvacetiminutovka byla úsekem duelu, kdy se defenziva Ridery v čele se skvělým brankářem Danielem Dolejšem, který za dva duely z 58 střel inkasoval jen dvakrát, řádně zapotila. Jedno vyloučení střídalo druhé, obránce Patrik Koch strávil na trestné lavici hned čtyři minuty. „Tam to byl velký stres, ale ukázali jsme, že jsme velký tým,“ pronesl Koch.

„Výborný a obětavý výkon. Jedinou kaňkou je disciplína,“ přiznal trenér Miloš Holaň.

„Ono je to těžké. Řekneme si, že musíme zopakovat výkon z prvního utkání a nedělat fauly, protože pak nejsme v tempu a hraje se to na šest lidí. Bohužel ta situace nastala, kluci ale do toho neskutečně padali. Třeba Kržel (Krenželok) to odskákal pukem na líco, které má oteklé. Byl to ale klíč k vítězství,“ zopakoval Vladimír Svačina.

„Šrámy tam jsou, ale víc mě mrzí, že jsem udělal dva zbytečné fauly. Z jednoho dali i gól. Naštěstí jsme to ustáli a bereme další bod,” byl Krenželok rád.

Podle Holaně tým ve třetí třetině polevili a ustoupil od systému hry. „Už ve druhé minutě jsme udělali faul a polovinu třetiny jsme proseděli na trestné lavici. Hra ve čtyřech bere spoustu sil, ale klobouk dolů, jak to hráči ubránili a Ďolík podržel,“ oddechl si Holaň.

V Brně půjde patrně znovu o urputný hokej. „Nebude to odlišné. Opět vyrovnaný boj, který rozhodnou maličkosti a bude to o jednom dvou gólech,“ odhadoval Vladimír Svačina. „Jedeme tam s pokorou, ještě není konec. Musíme bojovat,“ uzavřel Miloš Holaň.