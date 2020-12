Vítkovice, do jejichž sestavy se vrátil zkušený útočník Lukáš Krenželok, se mohly ujmout vedení už v úvodu, ale reprezentant Lakatoš se uznání své trefy nedočkal kvůli tomu, že jí docílil rukavicí. Ostravané se tak dočkali až ve 12. minutě po dorážce Deje. Odpovědět pak mohl Mandát, ale toho vychytal Svoboda, a Poulíček trefil jen břevno.

Dynamo se dočkalo až ve 25. minutě, kdy se nechytatelně trefil Blümel, a jen o čtyři minuty později obrátil skóre Kousal. Vítkovice se však nevzdaly a ještě ve druhé třetině vyrovnal Mallet.

Rozhodující fáze duelu přišla mezi 47. a 48. minutou, kdy se při čtyřminutovém vyloučení Werbika během čtyřiceti vteřin prosadili Svačina s Camarou, a i když v 57. minutě snížil Mallet, víc už hosté i přes enormní snahu a množství šancí v závěru nestihli.

Svěřenci Miloše Holaně si mohou před Vánoci zvednout náladu ještě v úterý, kdy od 16 hodin hrají na ledě Hradce Králové.

Ohlasy trenérů:

Richard Král (Pardubice): "První třetina nebyla optimální. Chyběl nám pohyb a při založení útoku jsme těžko překonávali jejich střední pásmo. Od druhé třetiny se to zlepšilo, otočili jsme na 2:1. Měli jsme tam další šance, přečíslení, ale neřešili jsme to dobře a dostali jsme na 2:2. Naštěstí jsme se ve třetí třetině zvedli a proměnili přesilovky, což bylo rozhodující."



Miloš Holaň (Vítkovice): "Začátek utkání se nám velice povedl. Měli jsme pohyb, vyhrávali jsme osobní souboje, byli jsme na puku. Škoda, že jsme z toho vytěžili pouze jeden gól. Naopak ve druhé třetině jsme totálně propadli skoro ve všem a Pardubice výsledek otočily. Do třetí třetiny jsme šli se vztyčenou hlavou, ale opět nás potopila nedisciplinovanost. Můžu do hráčů dostat fyzickou kondici, systém hry a tak dále, ale nevím, jaký trenér by zvládl do hráčů dostat to, aby prostě nefaulovali. Nicméně, bylo to o dva góly, ale závěr jsme měli výborný. Přehrávali jsme domácí, dali jsme kontaktní branku. Ve hře bez brankáře stačil kousek štěstí aby puk spadnul do brány. Za tu druhou třetinu jsme si to ale asi nezasloužili."

Dynamo Pardubice – Vítkovice Ridera 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 25. Blümel (Poulíček, Nakládal), 29. R. Kousal (Mikuš, Camara), 47. Svačina (Poulíček, Nakládal), 48. Camara (Mikuš, R. Kousal) – 12. Dej (M. Kalus, Hruška), 36. Mallet (Fridrich, Werbik), 57. Mallet (Schleiss, Gewiese). Rozhodčí: Hradil, Pražák – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Bez diváků.

Pardubice: Kantor – Kolář, Nakládal, Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Blümel – Camara, Kousal, Mandát – Kusý, Anděl, Rohlík – Paulovič, Cleireaux, Matýs. Trenéři: Král, Havíř a Sýkora.

Vítkovice: M. Svoboda – Trška, R. Polák, L, Kovář, Gewiese, Koch, Štencel, R. Černý – L, Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Kalus – Mallet, Werbik, Schleiss – Dočekal, Mikyska, Fridrich. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.