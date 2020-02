Důvod? Bývalému reprezentantovi ho zatrhlo krátce po utkání vedení jeho současného klubu. Přitom sám hráč se ještě po utkání k přesunu vyjádřil pozitivně. "Končí přestupní termín a nevím, jak to dopadne. Záleží na majitelích, jestli se dohodnou. není to v mých rukou," říkal autor čtrnácti gólů v sezoně.

Devětatřicetiletý střelec svou pomoc ostravskému klubu přislíbil. "Jo. Volal mi majitel klubu Aleš Pavlík, jak bych se na to díval. Říkám mu: Aldo, já jsem hráč Olomouce, jestli se domluvíš, rád pomůžu. Na druhou stranu tady to se opouští strašně těžko. Opravdu to ve mně zanechalo stopu," povídal se slzami v očích Irgl. "Alešovi jsem dal svolení, že když to vyřídí, Vítkovicím pomůžu," dodal s tím, že osud mateřského klubu není lhostejný.

"Když to řeknu upřímně, nepřál bych si, aby Vítkovice spadly, to určitě ne. Bude ale těžké to tady opouštět," prohlásil Zbyněk Irgl o Olomouci.

To ale ještě nevěděl, že ke stěhování nedojde. „V posledních dnech jsme intenzivně jednali s HC Olomouc, a to s manažerem olomouckého klubu Erikem Fürstem. Naše vzájemná dohoda byla taková, že po kompletním pátečním kole padne finální rozhodnutí, zda se uskuteční návrat Zbyňka Irgla k nám," nastínil pro klubový web majitel Vítkovic Aleš Pavlík.

Verdikt padl, ovšem ne takový, jaký by si fanoušci v Ostravě přáli. "Bohužel, o půl desáté večer jsem dostal od Erika Fürsta finální rozhodnutí, že Zbyňka Irgla k nám nepustí. Je nám to líto, ale boj o záchranu budeme muset zvládnout i bez Zbyňka,“ dovysvětlil Aleš Pavlík.

PŘICHÁZÍ OBRÁNCE Z MAĎARSKA A SLOVENSKÝ ÚTOČNÍK

Jedinými vítkovickými posilami pro boj o záchranu v české nejvyšší soutěži v poslední den přestupního období se tak stal kanadsko-maďarský obránce Jesse Dudás, který naposledy působil ve slovenské lize v dresu maďarského celku DVTK Jegesmedvék, a slovenský reprezentační útočník Peter Šišovský.

Osmadvacetiletý Šišovský naposledy působil ve své vlasti v klubu HC 07 Detva. V této sezoně nasbíral 34 kanadských bodů (13+21), v minulosti oblékal dresy Dukly Trenčín, Slovanu Bratislava či Zvolena. Účastnil se také mistrovství světa hráčů do osmnácti i dvaceti let.

Jedenatřicetiletý Dudás má za sebou rozmanitou kariéru. Do roku 2014 působil v nižších zámořských soutěžích (WHL, ECHL, IHL, CHL či AMBHL), v nichž dohromady odehrál takřka čtyři stovky utkání. V roce 2006 jej sice draftoval Columbus, ale NHL si nikdy nezahrál. Od sezony 2014/15 hraje převážně v Maďarsku.

Začal v DVTK Jegesmedvék (dříve Miskolci Jegesmedvék), pokračoval v Debrecínu, MAC Budapešť, Ujbudě, krátce působil také ve finském TPS Turku, ale tam neodehrál žádný zápas. Před touto sezonou se do DVTK vrátil a v jeho dresu nastoupil ve slovenské lize k 34 utkáním, v nichž zaznamenal 19 kanadských bodů (5+14).

"Jesse Dudas se přesunul z Miškovce do Ostravy během pátku. Do Vítkovic dorazil až ve 21:45, až teprve v té době – s jistotou, že může stihnout včas administrativní vyřízení přesunu do přestupové uzávěrky – mohl ostravský klub potvrdit příchod," uvedly Vítkovice na svém webu.