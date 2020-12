Ambice svěřenců Mojmíra Trličíka na body se začaly bortit od samého úvodu. Už ve 4. minutě šel na trestnou lavici kapitán Polák a početní výhodu využil Mandát, byť až po přezkoumání u videa kvůli posunutí branky. Navíc už nedlouho poté přidal druhý gól Dynama Blümel a vzápětí se prosadili hosté znovu. Třetí trefu však rozhodčí neuznali z důvodu přihrávky rukou.

Z hororového úvodu se však Ostravané brzy oklepali a odměnou jim bylo snížení z hole Hrušky v přesilové hře a navíc i další šance. S nimi si však Kantor už poradil.

Druhá třetina nabídla svižný hokej s šancemi na obou stranách, zejména Vítkovice se tlačily dopředu a za vyrovnáním. Velkou možnost měl Schleiss, který se hnal na Kantora, ale jeden z pardubických obránců mu na poslední chvíli zmařil zakončení. A tak přišel trest. Ve 35. minutě překonal střelou mezi betony podruhé v zápase Svobodu Mandát.

Zajímavý hokej pokračoval i v závěrečné dvacetiminutovce, domácí však doplatili na zahozené šance a kromě jedné jinak nevyužité přesilové hry. Navíc ve 47. minutě unikl vítkovické obraně Paulovič a definitivně zajistil tři body Dynamu. Triumf hostů pátou brankou stvrdil Mandát, který tak uzavřel hattrick.

Hlasy trenérů:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Jasný zápas pro soupeře nejen výsledkově, ale i herním projevem. V obou pásmech byl první na kotouči, což je důležité. První třetina byla z naší strany katastrofální. Ve druhé třetině byl náš výkon sice o sto procent lepší, ale na soupeře to nestačilo. Třetí třetina hra vabank, ale pro branku soupeře to nebylo moc nebezpečné, a dostali jsme dva góly. V kabině jsme si to museli vyříkat, ale je to v kabině a tam to i zůstane."

David Havíř (Pardubice): "Chtěl bych kluky pochválit za výborný výkon. Po taktické stránce to bylo výborné, zlepšila se nám produktivita, výborně nám zachytal brankář. Určitě nám pomohl i faktor Kousal, Robert je silný na kotouči, podrží ho a rozehraje."

Vítkovice Ridera – Dynamo Pardubice 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. J. Hruška (Marosz, Schleiss) – 6. Mandát (Paulovič, J. Mikuš), 10. Blümel (Tybor, J. Zdráhal), 35. Mandát (Nakládal), 47. Paulovič (Ďaloga, Blümel), 58. Mandát (Camara, Mikuš). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Ryšavý, J. Hruška, Lakatoš – Schleiss, Marosz, Šišovský – Lednický, Werbik, Mallet – Dočekal, Dej, Bernovský – Mikyska. Trenéři: Trličík, Svozil a D. Stránský.

Pardubice: Kantor – Kolář, Nakládal, J. Mikuš, Hrádek, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland – Svačina, Poulíček, Mandát – Camara, Paulovič, Claireaux – Blümel, Kousal, Tybor – Kusý, Rohlík, Zeman. Trenéři: Král, Havíř a Sýkora.