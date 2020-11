Rideře vyšlo úvodních 21 minut střetnutí, během nichž nastřílela tři branky. Už po 24 vteřinách hry otevřel skóre Lakatoš. O čtrnáct minut později dostali hosté přesilovou hru a brzy ji využili po ráně Poláška. Naproti tomu ofenzivní snahy domácích končily na vítkovické defenzivě a jistém brankáři Svobodovi.

Ještě hůře bylo Středočechům po 17 vteřinách druhé třetiny, když třetí branku ostravského celku přidal Schleiss. Boleslavští si uvědomili vážnost situace a zabrali, výsledkem bylo snížení Flynna ve 35. minutě.

Ještě větší naději měli domácí na startu třetí části po gólu Šťastného. Víc ale mužstvo Radima Rulíka nestačilo, Vítkovice těsný náskok udržely, naopak jejich čtvrtý gól přidal do prázdné branky Lakatoš, a vytěžily tak z dalšího venkovního duelu tři body.

"Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. První třetina byla z naší strany velmi dobrá, měli jsme tam spoustu šancí. Soupeře jsme přehrávali, zaplaťpánbůh, že jsme dali nějaké góly konečně z přesilovky. Vedli jsme 2:0, takže dobře rozehraný zápas. Potom jsme vedení navýšili, ale soupeř se snažil pohybem a snahou se zápasem něco udělat, což se mu podařilo. My jsme v závěru vydřeně body udrželi a složili jsme takový reparát za to naše poslední domácí nepovedené utkání. Bereme to tak, že jsme nějakým způsobem poslali omluvenku našim fanouškům a partnerům za tu blamáž, takže jsme velmi rádi," řekl trenér Vítkovic Darek Stránský.

BK Mladá Boleslav – Vítkovice Ridera 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 34. Flynn, 41. Šťastný (Lunter) – 1. Lakatoš (Štencel), 15. Polášek (Marosz), 21. Schleiss (Štencel), 60. Lakatoš. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Krošelj (21. J. Růžička) – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, Zbořil, Cienciala – Lunter, R. Zohorna, D. Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: Rulík a Patera.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – Krenželok, Marosz, Mallet – Dej, Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.