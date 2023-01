Ani v lázeňském městě nedošlo na velkou střeleckou kanonádu, k vítězství Vítkovicím v neděli stačily tři góly, poctivě rozdělené do každé třetiny. Do vedení je na západě Čech poslal v 15. minutě Američan Mueller po přihrávce krajana Kriegera, ve druhé části hry domácího brankáře Habala překonal Chlán, když předtím Gewiese trefil tyčku.

„První třetinu jsme odehráli výborně. Navázali jsme na výkon z Českých Budějovic. Měli jsme dobře odstoupenou obranu a soupeře jsme k ničemu nepustili. Zaslouženě jsme šli do vedení," hodnotil nedělní duel vítkovický trenér Miloš Holaň.

„Ve druhé třetině jsme byli nedisciplinovaní, což nás provázelo i do závěrečné dvacetiminutovky. Naštěstí se nám podařilo odskočit. Klíčový moment podle mě nastal, když jsme bravurně zvládli pětiminutové oslabení, ve kterém jsme předvedli fantastický a obětavý výkon. Tímto jsme si pro vítězství zaslouženě dokráčeli," konstatoval kouč Ostravanů.

Minutu před závěrečnou sirénou sice karlovarský Gríger snížil na 1:2, ale naději Energie na zvrat definitivně zhasl dvě vteřiny před koncem zápasu gól Lakatoše do prázdné brány.

„Domácím jsme nabídli infarktový závěr, kdy jsme se v přesilovce nechali vyloučit. To je jediné, co mě na našem dnešním výkonu mrzí, naše nedisciplinovanost. Mohlo nás to stát body. Získali jsme tři, s čímž jsme spokojení a děkujeme hráčům do kabiny," řekl Miloš Holaň.

Poslední ze tří zápasů u soupeřů čeká Ostravany v úterý 10. ledna v Plzni.

Hokejová extraliga - 36. kolo:

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. Gríger (Stříteský, T. Rachůnek) – 15. Mueller (Krieger, Bukarts), 36. Chlán (Gewiese), 60. Lakatoš. Rozhodčí: Horák, Pražák – Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:5, navíc Koch (V.) 5 minut + do konce utkání za napadení a Černoch (K. V.) 10 minut osobní trest za nesportovní chování. Bez využití. Střely na branku: 23:18. Diváci: 2723.

Energie Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rulík, Rohan – Koblasa, Černoch, Kohout – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kružík – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Trenér: David Bruk.

Vítkovice Ridera: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Kotala, L. Krenželok, Lakatoš – Fridrich, Chlán, Krejsa – R. Půček, Dej, Lednický – Bernovský. Trenér: Miloš Holaň.