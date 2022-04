I při absenci branek šlo však opět o zajímavý souboj. Šance byly k vidění na obou stranách, znovu ale vládli brankáři. Za domácí měli možnosti Růžička, Nestrašil, či Kundrátek, hosté byli nejblíže otevření skóre v prostřední části, kdy Eberle tečoval Ševcovu střelu, ale Kacetl včas sklapl betony k sobě. Nic se neujalo.

Podobně se pokračovalo i ve třetí části. Třinci nepomohla ani přesilová hra, postupně zavládla na ploše Werk Arény spíše opatrnost a snaha neudělat chybu, takže nastavený čas byl logickým vyústěním. Ani ten ale vítěze neurčil.

Velkou možnost měli Hrehorčák, či boleslavský Najman, později Kacetla nepřekonal ani Kotala. K ničemu byly i přesilové hry. Majitel druhého semifinálového bodu se tak našel po nájezdech. Prvních pět nerozhodlo, když se trefili Svačina a Kousal. Prvně jmenovaný skóroval i podruhé v šesté sérii a Třinec tak slaví. Protestům hostů, že se Svačina při nájezdu vrátil zpět, navzdory.

"Regule říkají, že se kotouč nesmí vrátit zpátky. Že musí být ve směru dopředu, jenže on se zpátky vrátil. To se nám nezdá," vysvětlil trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík. "Václav Varaďa dal na posouzení rozhodčích. „Vláďa to udělal dobře, vstřelil branku, sudí gól uznali, a to nám dalo vítězství,“ byl rád třinecký kouč.

Přiznal, že šlo od prvních minut o boj. A ocenil výkony brankářů. "Oba chytali skvěle. A přestože padl jediný gól, tak se to muselo líbit. Pro nás super vítězství do dalšího pokračování v sérii. Očekáváme ještě tuhou bitvu v Boleslavi, ale bude se nám dobře odpočívat a těšíme se na třetí zápas," uvedl Varaďa.

Rulík považoval zápas ze strany svého týmu za výborný. "Hlavně jsme ubránili přesilovku soupeře, kterou má úplně skvělou. Drželi jsme i díky tomu celý zápas ve hře," přiznal. "Bylo to docela zvláštní, protože aby Třinec nedal doma gól čtyři třetiny, tak se asi nestávalo často. Podali jsme strašně obětavý výkon, postupně to byl vyrovnaný zápas. Došel do nájezdů a rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní," uzavřel Radim Rulík.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 1:0 SN (0:0, 0:0, 0:0)

Rozhodující nájezd: Svačina. Rozhodčí: T. Veselý, Stano – Brejcha, Špůr. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Třinec: Kacetl – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Haken.