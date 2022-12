Na počínání spoluhráčů se mu z tribuny dívalo s potěšením. „Jak se vyhrává, tak se to dobře sleduje. To jsem málokdy zažil. Jsem za to rád. Jdeme za týmovým úspěchem,“ poznamenal.

Hvězda extraligy Mueller o Česku: Líbí se mi vášeň lidí, nemám rád D1. Co jídlo?

Na první gól si počkal do čtvrtého duelu od comebacku, když pohotovou kličkou překonal ve 3. minutě Čiliaka. „To mi to kluci parádně udělali, hlavně Berny (Bernovský), že jsem tam byl sám. Jiná varianta, než klička, tam nebyla, protože jsem byl moc blízko. Je to ale fajn. psychicky to pomůže,“ přiznal Krenželok.

„Chtěli jsme od začátku do nich vletět, povedlo se nám hned čtvrté střídání. Oni vyrovnali, udělali jsme pár chyb, ale máme velkou sílu,“ připomněl zkušený hokejista s tím, že se vyplácí poctivá hra. „Nevynecháme žádný puk, nic tam nenecháme ležet a snažíme se makat od začátku do konce,“ popsal Lukáš Krenželok.

Na tribuně nejlepší fanoušek, na ledě střelec. Jsem na tým hrdý, říká Mueller

Naopak hostující útočník Radek Koblížek, který asistoval u jediné branky Komety, se nebál přijít s kritikou vlastních řad. „Dostali jsme rychlé góly, ale první třetina nebyla špatná. Pak mi ale přišlo, že jsme rezignovali, odešla nám pracovní morálka, nebruslili jsme a nešli za vyrovnáním. To chybělo, abychom si odsud něco odvezli,“ prohlásil Koblížek.

Krenželok na sobě cítí zlepšení, hlavně po fyzické stránce. Co však nebylo podle něj ideální, byla dýmovnice, kterou zapálili fanoušci Komety v závěru. „V nose to štípalo. Tím, že to bylo chvilku dokonce, tak jsme to vydrželi, ale nic příjemného. Nedělá se to,“ uzavřel Lukáš Krenželok.

Paráda! Vítkovice loupily u Jágra, udeřily v poslední minutě. Kdo rozhodl?

Hlasy trenérů po utkání:



Miloš Holaň (Vítkovice): "Poslední tři zápasy jsme vyhráli vyloženě se štěstím, ale dnes myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Od začátku jsme do utkání šli s tím, že budeme aktivní. Šli jsme i rychle do vedení, ale pak nás zmrazil ten gól v dalším střídání na 1:1. Důležité bylo, že jsme se znovu brzy dostali do vedení. Co bych chtěl ocenit, že hráči skvěle reagovali na změnu rytmu hry, co se týče defenzivy a ofenzivy. Ve druhé třetině jsme byli na šance jasně lepší a ve třetí jsme odvedli perfektní taktický výkon."



Martin Pešout (Brno): "My jsme udělali dvě zbytečné chyby na začátku. Tím jsme pustili domácí do jejich hry a pak jsme to měli hrozně těžké. Ve druhé třetině jsme to chtěli strhnout za každou cenu na naši stranu a domácí toho využívali, měli šance, naštěstí nás Čiliak podržel. Ve třetí třetině jsme se ještě vzepjali, ale domácí si to pohlídali a zaslouženě vyhráli."

Vítkovice Ridera – Kometa Brno 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. L. Krenželok (Bernovský, Marosz), 12. Fridrich (Lakatoš, Grman), 38. Bukarts z trest. střílení, 60. Mueller (Chlán) – 4. Strömberg (Koblížek). Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Rožánek, Lederer. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7169.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Kalus, Dej, Lednický – L. Krenželok, Marosz, Bernovský. Trenéři: Holaň a Philipp.

Brno: Čiliak – Ščotka, Kučeřík, Hrbas, Ďaloga, Gulaši, Holland, Mlčák – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl. Trenéři: Pešout, Horáček a Otoupalík.