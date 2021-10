Mluvit by o tom mohli Tomáš s Klárou. Mladý pár on z Opavy, ona z Ostravy se dal dohromady před více než rokem. Po čase randění přišli na to, že jejich zálibou je hokej. Jenže každý je nakloněn jinému táboru. „Rivalita ale mezi námi není. Určitě se kvůli hokeje nehádáme,“ upozorňuje na úvod Tomáš, který přízeň partnerky k Rideře zjistil u ní doma.

„Vešel jsem do pokoje a na zdi visel dres Vítkovic,“ vzpomíná. „Prostě to tak vyplynulo. Ale neřešíme to. Každý fandíme svému,“ říká Klára, která začala s fanděním před šesti lety. „Samozřejmě měl jsem k tomu připomínky, ale šlo o humor,“ připomíná Tomáš.

Vzhledem k výsledkům a úspěchům Ocelářů v posledních letech je na koni mužská část partnerské dvojice. „Tomáš si mě hodně dobírá,“ přiznává Klára. „To je pravda. Třeba na sociálních sítích. Nebo u různých vtipných komentářů, či výsledků. Pak jí říkám: „Hele, dívej se, kolik jsme nad vámi vyhráli“,“ usmívá se Tomáš.

Podobné to bylo také na jaře, kdy Třinec celou extraligu znovu ovládl. „Musím se ale přiznat, že jsem jim to přála. Člověk si řekne, že je fajn, když už to Vítkovice nemohou vyhrát, když vypadly, tak ať to zůstane tady v regionu,“ myslí sportovně Klára.

„Já byl v euforii. Podruhé za sebou titul. Jen škoda, že u toho nemohli být přímo na stadionu i diváci,“ zalituje její partner, který má ke sportu vztah. Hraje druhou hokejbalovou ligu za Opavu.

Zajímavostí je, že i vinou koronaviru bylo právě středeční derby prvním zápasem, na který Tomáš s Klárou byli společně. „Už jsme to chvíli plánovali, ale nakonec jsme si řekli, že zrovna tohle bude ideální možnost,“ míní Tomáš. „Ono to souvisí i s tím, že jsme spolu teprve jen něco přes rok a v minulé sezoně se na hokej chodit nemohlo. Jinak bychom byli už loni,“ dodává Klára, která se po šedesáti minutách musela smířit s prohrou svého týmu 1:4.

„Užila jsem si to, jen nebýt jeho neustálých připomínek,“ podívá se na přítele důrazně. „To je pořád: „Dívej se tam, dívej se tam“. Jinak v pohodě,“ mávne rukou. „Za mě je to dobré. Spokojenost,“ pronese hrdě Tomáš, který však musel radost držet v sobě.

Vzhledem k tomu, že se dvojice usadila v sektoru B5, blízko kotle domácích, nechtěl provokovat. „No, neskákal jsem. Jen jsem se směrem k přítelkyni pousmál,“ vypráví. „Už jsem byl napomenut security, že si mám pro jistotu, pokud bych šel na záchod, sundat dres. Ale hokej je v pohodě, na fotbale by měl člověk asi větší strach si takhle sednout mezi fanoušky domácích,“ připouští.

Za vítězství ale nic nedostane. „Na ničem jsme se nedohodli. Naštěstí,“ oddychne si Klára.

Brzy bude mít možnost odvety. V neděli 7. listopadu se hraje druhé sezonní derby, tentokrát v třinecké Werk Aréně. „Chtěli bychom tam jet,“ přikyvuje Tomáš. „Ale zase musíme vybrat nějakou neutrální zónu,“ vyhrkne hned Klára, která se ale už dnes (od 17.30 hodin) může těšit na zajímavý souboj proti Kladnu v čele s hvězdnými útočníky Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.