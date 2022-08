„Bylo to těžké rozhodování. Ale poté, co vyvstala potřeba obsazení nečekaně uvolněného místa ve vedení společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, dospěl jsem k názoru, že bych mohl nabídnout své téměř třicetileté zkušenosti s organizací velkých sportovních a kulturních akcí jak u nás doma, tak v zahraničí a zkusit přispět k tomu, aby město Ostrava zůstalo i nadále městem sportu světové úrovně,“ prohlásil pro klubový web Handl.

Kouč Baníku Vrba: Takto můžeme na vyšší příčky zapomenout. K fanouškům máme dluh

Vše probral i s majitelem Vítkovic Alešem Pavlíkem. Do ostravského hokejového klubu přišel Handl v létě 2016. „Když jsem v roce 2016 do Vítkovic nastupoval, bylo to v situaci, kdy klubu hrozil z důvodu špatné ekonomické situace zánik a kdy se Aleš Pavlík rozhodl, že nechce nechat vítkovický hokej padnout. Zároveň jsme si řekli, že bychom v horizontu pěti let chtěli vrátit značku HC Vítkovice zpět tam, kam vždycky patřila – tedy mezi nejlepší kluby u nás,“ uvedl Petr Handl.

„Na novou pracovní výzvu už se samozřejmě těším – ale úplně loučit se vlastně nemusím, protože s vítkovickým hokejem jakožto jedním z klíčových nájemců a uživatelů sportovišť společnosti Vítkovice Aréna a. s. budeme i nadále v pravidelném kontaktu,“ dodal mimo jiné.