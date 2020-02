Šidlík putuje za Rosandiče do Hradce Králové, Krenželok se Stránským jsou pak náhradou pro brněnskou Kometu za Hrušku. Obě posily by měly nastoupit už dnes v předehrávce 29. kola s Libercem.

„Uvědomujeme si, že se v osobě Šimona Stránského zbavujeme talentovaného odchovance, což je vždy velice citlivé. Jenže v současné době je naším jediným cílem záchrana extraligové soutěže a tomu podřizujeme naši veškerou aktivitu,“ uvedl pro klubový web majitel klubu Aleš Pavlík.

Už dříve ostravský celek pustil do konce sezony jiného mladého útočníka – Patrika Zdráhala – do Plzně, opačným směrem do Vítkovic přišel Miroslav Indrák.

„Pro tento boj potřebujeme mít v kádru hráče, kteří jsou ochotní bojovat, makat, dřít, nebát se dostat ránu. Po shodě s trenéry jsme bohužel dospěli k názoru, že toto Šimon Stránský nesplňuje. Navíc už od podzimu nechce jednat o nové smlouvě v našem klubu a je veřejným tajemstvím, že už má nějaký čas podepsanou smlouvu jinde. To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli jej uvolnit,“ vysvětlil Pavlík.

„Místo něj jsme se rozhodli přivést hráče, který je ze své podstaty dříč a bojovník, je ochotný prát se za Vítkovice, přestože za ním není žádná ostravská minulost. V krizové situaci je potřeba změna přístupu. Hry na krásu bylo dost, teď je potřeba boj o záchranu, musí se dřít, makat, jet na krev a nebát se schytat i nějakou tu ránu,“ zopakoval Aleš Pavlík.

Ridera si zároveň pojistila služby dalších tří hráčů – útočníka Radka Veselého a obránce Roberta Černého. Opce byla navíc uplatněna i již zmíněnému zadákovi Danielu Krenželokovi.

„Prokázali, že i když jsou z první ligy, mají výkonnost na to hrát extraligu. Proto jsou i nyní v sestavě. Herním projevem i přístupem k zápasům, tréninkům, přístupem k záchraně Vítkovic a vůbec svým odhodláním dávají najevo, že chtějí ve Vítkovicích pokračovat, a to je také důvod, proč jsme se rozhodli si je ponechat i do budoucna,“ uvedl hlavní kouč Mojmír Trličík.

Už v minulých dnech se vedení klubu domluvilo na další spolupráci s útočníkem Janem Schleissem a obráncem Peterem Trškou.