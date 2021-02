Domácí tak napodobili svůj triumf ve Werk Aréně z prosince, kdy vyhráli 6:0. Důležitým článkem sestavy Slezanů se v honbě za pátou výhrou v řadě stal dvougólový útočník Miloš Roman, k němuž se přidali jako úspěšní střelci Erik Hrňa, po jedné brance Michal a Ondřej Kovařčíkové, premiérově se za Třinec prosadil také Michael Špaček a skóre uzavřel Matěj Stránský.

Přitom mnohem lépe vstoupili do utkání hosté, kteří v podstatě ovládli první třetinu. I za pomoci přesilových her si vytvořili několik solidních šancí zásluhou Fridricha, Svačiny či Irgla, ujala se však hned ta první, když brankáři Kacetlovi vypadl puk po Irglově střele a dorazit ho stačil Mallet.

Na opačné straně kluziště se v nadějných pozicích objevili Stránský či bratři Kovařčíkové, ale buď je vychytal Dolejš, nebo doplatili na vlastní nepřesnost.

Jak se domácím příliš první třetina nevydařila, o to lepší měli vstup do prostřední části. Už po osmdesáti vteřinách skóroval Roman, a jen o další více než minutu později prostřelil Dolejše Hrňa. Pak sice mohl srovnat Hruška, když se ve 34. minutě dostal před Kacetla osamocený, ale třinecký brankář jeho ránu lapačkou zlikvidoval. Pak už ale branky padaly jen do vítkovické svatyně.

Klid na hole Ocelářů dodal nejprve Michal Kovařčík, vzápětí pak po pohledné akci a přihrávkách nedávných posil Freibergse a Špačka skóroval znovu Roman. Aby toho pro hosty nebylo málo, minutu před druhou přestávkou se prosadil i druhý z bratrů Kovařčíků Ondřej.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice Vítkovice vyměnily brankáře, ale hru to nijak neovlivnilo. Třinec si udržoval převahu, kterou ještě navýšil tvrdou a přesnou ranou v přesilové hře Špaček. V závěru pak skóre uzavřel nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za konečný výsledek po té šílené první třetině, kdy jsme byli strašní. Chybělo nám nasazení, emoce. Bylo to hodně vlažné v rámci všech útoků. Vypadalo to jak přátelské utkání, ve kterém na výsledku nezáleží. Vítkovice byly o třídu lepší a měli jsme kliku, že to skončilo 0:1. Museli jsme hráčům ukázat o přestávce pár věcí a říci, co bylo v první třetině špatně. Po pauze jsme se na ně vrhli a vzali zápas do našich otěží. Sehráli jsme situace velmi dobře, dali góly a zápas kontrolovali. Jsem rád že si hráči po té první třetině uvědomili, že takhle to nejde. Týmy se samy neporazí."

Miloš Holaň (Vítkovice): "V první třetině jsme byli lepším týmem. Dali jsme gól, měli jsme dost přečíslení a dvě přesilovky, abychom domácím odskočili. Ale nepodařilo se to. Za druhou a třetí třetinu se můžu akorát omluvit fanouškům za ostudu, jakou jsme tu předvedli. Asi jsme si mysleli, že jsme zápas vyhráli a nastoupili jsme do druhé třetiny absolutně nesoustředění. Dostali jsme gól v prvním střídání, ve třetím a sesypali jsme se. Nedokážu si to vysvětlit."

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 7:1 (0:1, 5:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. M. Roman (Špaček, Rodewald), 23. Hrňa (M. Kovařčík), 36. M. Kovařčík (M. Doudera, O. Kovařčík), 37. M. Roman (Freibergs, Špaček), 39. O. Kovařčík, 44. Špaček (Gernát), 53. M. Stránský (M. Růžička) – 5. Mallet (Irgl). Rozhodčí: Hodek, Šír – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Musil, Jaroměřský, Adámek – M. Stránský, Vrána, M. Růžička – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Hrňa, M. Roman, O. Kovařčík – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Vítkovice: Dolejš (41. M. Svoboda) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – Svačina, J. Hruška, Lakatoš – Mallet, Flick, Irgl – L, Krenželok, Werbik, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.