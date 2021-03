Zatímco hříšník si jde sednout na dvě minuty na trestnou lavici, nejlepší střelec ostravského klubu opouští led i následně střídačku za pomoci spoluhráčů a kustodů. Kdekdo si asi myslel, že reprezentant má nejen po tomto zápase, ale i celé sezoně.

Především pak Daniel Kysela. Někdejší obránce Vítkovic, dnes sponzor klubu. Celá situace ho ještě během utkání pořádně rozčílila. „Vitásek byl ve stoje, šel do protipohybu a jediné co mohl udělat, aby Lakatoše zastavil, že tam dal nohu. Za mně jsou tyto fauly stejně likvidační, jako údery na hlavu, protože tam jsou taková zranění – zkřížené vazy, menisky, zlomená noha pod kolenem – třeba na tři měsíce,“ vypočítal bryskně v rozhovoru s novináři.

Vyzval disciplinární komisi, aby se k věci postavila a dodatečně Vitáska potrestala. Dokonce by se nebál hledat spravedlnost mimo hokejové prostředí. „Už jsem mluvil s právníky, a sám za sebe – klub s tím nemá nic společného – budu zvažovat civilní žalobu. Mě už ty věci lezou krkem,“ prohlásil rázně Kysela.

Zraněný útočník Dominik Lakatoš. Foto: Petr KotalaZdroj: Deník / Petr Kotala

„Říkám to z pozice fanouška, člověka, který do hokeje dává srdce a své tvrdě vydělané peníze. Jasně, když to jde ze hry, z tvrdé hry, nic proti tomu, hokej není pro panenky, ale tohle byl z mého pohledu jednoznačně úmyslný faul. Ano, je to těžko dokazatelné, ale bavme se o tom. proč máme tyhle věci tolerovat? Vždyť on sám se potom skláněl a omlouval, ale to už je pozdě,“ pokračoval naštvaný Daniel Kysela.

„Nemůžu reagovat jinak, než si stěžovat, být naštvaný a zlobit se. Teoreticky mohu zvážit, že mi tenhle člověk maří mou investici do tohoto klubu, který sponzoruji, mám tu své logo a chci, aby hrál co nejdéle. A když vyřadí jednoho z nejlepších hráčů, cítím se poškozen. To nikdo nedomýšlí,“ dodal.

Vitásek: Neviděl mě, měl hlavu dole a narazil

Samotný liberecký zadák Ondřej Vitásek po zápase rozhodně nevypadal, že by mu událost dělala jakkoliv radost. „Co k tomu říct?“ začal popisovat novinářům. „Laky jel proti mně, já vystoupil, ani si nemyslím, že by to bylo surové, jen jsem zůstal stát, on mě neviděl, jak měl hlavu dole, a narazil,“ přiblížil Vitásek s tím, že ale šlo o normální souboj. „Za tím si stojím,“ podotkl. „Ale chápu to rozhořčení, protože je nejlepší hráč Vítkovic, rozhoduje zápasy. Věřím, že na předkolo bude připravený,“ doplnil Ondřej Vitásek.

Trenér Miloš Holaň už po posledním kole základní části ctil pravidlo, že v play-off se o stavu zraněných hráčů nemluví a nechtěl to nijak komentovat. „Věřím, že to všichni chápete. Ať jde o hráče, kteří dnes nemohli nastoupit, nebo ze zápasu odstoupili,“ pronesl kouč.

Útočník Lukáš Krenželok alespoň naznačil, že by nemuselo jít o nic vážného a Lakatoš by mohl být na středeční první duel série předkola s Kometou Brno připraven. „Půjde na vyšetření, ale odešel po svých, tak snad je to dobré. Tahá nožku, ale má dva dny, aby se dal dokupy, tak ať tady nedělá divadlo,“ rozesmál žurnalisty Krenželok.

„Kluků jsem se ptal, nemělo by to být nic vážného, snad jen koňar. Určitě se s Lakym o tom ale pobavím, protože jsem nechtěl nikomu ublížit, ale to se v hokeji stává. Snad bude brzy v pořádku,“ přál si na závěr Ondřej Vitásek.