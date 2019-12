„Cítil jsem hned píchnutí, a když jsem cítil nohu na ledě, tak jsem věděl, že to není nic dobrého,“ začal své povídání útočník Providence, jehož čeká několikatýdenní léčení.

K čemu tedy došlo?

Bylo to z prvního souboje, kdy jsem od toho Rusáka dostal koleno na koleno zezadu, noha mi šla dovnitř. Hraju s ortézami na obou nohou a stejně se to stalo. Trefil mě na stojnou, o to to bylo horší. Pak jsem cítil jen píchnutí a věděl jsem, že je zle. Druhý střet mi už neudělal vůbec nic, vše bylo z prvního souboje koleno na koleno.

Vnímal jste to jako úmyslný zákrok, nebo jen nešťastný střet?

Nevím, jestli je nešťastné, když projede kolem mě a dá mi zezadu koleno na koleno. Víc bych to rozebírat nechtěl, prostě se to stalo a teď už s tím nic neudělám.

Rusové se vyjádřili, že jste nešťastně upadl. Co na to říkáte?

(pousměje se) To je jejich názor, stačí se ale podívat, co jsem dostal za koleno.

Stejní hráči pak měli i v dalším průběhu několik sporných zákroků…

Já ani nevím, kdo to byl, takže mě to nijak extra nebralo. Na zápas jsem koukal a jsem rád, že ho kluci zvládli. Na jedné straně jsem rád, že dobře vstoupili do turnaje, ale na to jsem se dlouho těšil. Před šesti lety jsem tátovi řekl, že na tom turnaji chci hrát a hrál jsem. Šest vteřin. Mrzí mě to.

Údajně Bruins chtějí, abyste letěl zpět do Ameriky, tak jaké máte zprávy?

Možná víte víc než já. Já zatím nevím, teprve se to řeší. Ale kdyby bylo na mě, chtěl bych zůstat. Už jsem s kluky dlouho, a asi by mě štvalo, kdybych musel pryč.

Jaké jsou vůbec prognózy okolo rekonvalescence?

Vypadá to na několikatýdenní léčení, hlavně v klidovém režimu a čekání až to bude stoprocentní.

Řekl jste, že hrajete se dvěma ortézami, to máte preventivně?

Jsem po operaci levého kolene, minulý rok se mi ke konci sezony stalo podobné zranění, takže to nosím skoro z prevence. Nevím, co by se stalo, kdybych hrál včera bez ní. To bych měl koleno urvané asi úplně.

S tátou jste mluvil, utěšoval vás?

Mě to moc neutěšilo. Jediné, co mi udělalo trochu radost, že jsem ve fifě dostal Messiho. (směje se) To byl malý dárek. Ale měl jsem radost, že to kluci s Ruskem zvládli a měli super vstup do turnaje. Už před ním jsme se bavili, že jestli někoho z těch tří silných týmů ve skupině porazit, tak právě Rusy. To se povedlo.

Hráči říkali, že to odmakali i za vás.

Jestli to řekli, tak je to fajn, ale oni to hrají hlavně pro sebe a celou republiku. Fanoušci byli celý zápas skvělí, v jednu chvíli mě mrzelo, že už nejsem a ani nebudu toho součástí. Bylo to trochu smutné, ale jsem rád, že lidi přišli a kluky dál poženou.