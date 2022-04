Prvoligový fantom vyjádřil touhu zakotvit konečně mezi elitou. V Kometě se mu to nepovedlo. Nejblíže tomu byl v sezoně 2020/2021, kdy odchytal 20 utkání. V právě končícím ročníku se do brány v extralize dostal devětkrát. Pak ale do Brna přicházeli další gólmani a Klimeš skončil na druhé koleji.

„Rok a půl jsem se tam snažil nějak prosadit, pak to byla rána zčistajasna. Trošku šok. Byl jsem zpátky, kde jsem byl, bylo to pro mě těžké,“ přiznal Klimeš v nedávném rozhovoru pro podcast 1. liga, taky liga.

Nyní by měl mít dle všeho již podepsáno ve Vítkovicích, kde by se měl porvat o svou šanci v nejvyšší soutěži. „Celý život bojuju, abych se do extraligy dostal. Chtěl bych se tam usadit a chytat co nejvíce zápasů. Už mám nějaké roky,“ zmínil také.

Lukáš KlimešZdroj: Deník/Jan Pořízek

Petrásek extraligu odmítl

Prioritou tak pro Zubry muselo být udržení Michaela Petráska. Ten nakonec podepsal dvouletou smlouvu.

„Klub o mě projevil zájem a pak už nebylo co řešit. Plánoval jsem zůstat. Přerov pro mě byl v Chance lize prioritou, do zahraničí jsem odcházet nechtěl,“ prozradil Petrásek na klubovém webu.

Ten měl dle svých slov i jiné nabídky. „V řešení bylo i něco z extraligy. Ale to bych musel čekat déle, což se mi nechtělo. Měl jsem konkrétní nabídky na dva roky a radši jsem zvolil jistotu,“ dodal.

Druhým gólmanem, který si zaslouženě řekl o více prostoru v přerovské bráně, je Michal Postava. Člen reprezentační juniorky podepsal dvouletý kontrakt už loni v dubnu, klub poté navíc může využít opci.

Hokejisté Přerova (v modrém) doma padli s Jihlavou. Michal PostavaZdroj: Deník/Jan Pořízek

