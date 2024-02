/VIDEO/ Do období první republiky kriminálního rady Vacátka, kdy hlavní devizou ochránců zákona byla dokonalá znalost podsvětí, se v těchto dnech vrátili ostravští policisté.

Zloděj v akci, Ostrava. | Video: Se souhlasem Policie ČR

Dobrá stopa, ale…

Od října loňského roku zaznamenali na různých míst Ostravy vloupání do domů, garáží i dalších objektů. Týkalo se to zejména Slezské Ostravy, Mariánských Hor a Petřkovic. Kriminalisté při zajišťování a zkoumání důkazů zjistili, že jednotlivé případy mají hodně společného.

Policisté detailně zkoumali zlodějův rukopis. A to je přivedlo k hlavnímu podezřelému. Způsob vloupání i další indicie jednoznačně ukazovaly na zkušeného zloděje. Jenže… Jak se vzápětí ukázalo, dotyčný v době vloupání pobýval ve vězení. Takže pokud neměl nadpřirozené schopnosti umožňující mu nepozorovaně opustit celu, musel to být někdo jiný. I s tím si ale zkušení kriminalisté díky dokonalým znalostem podsvětí poradili. Věděli totiž, že si zlodějský učitel vychoval svého nástupce. Oním žákem byl recidivista (34 let) z Karvinska, na kterého se okamžitě zaměřili. A měli pravdu…

Co předcházelo nedělní tragédii u Kotvy? Ostravští policisté hledají svědky

„V rejstříku trestů má 24 záznamů především majetkového charakteru. Z výkonu trestu byl propuštěn v letních měsících,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Celostátní pátrání

Po muži se ale slehla zem, proto následovalo vyhlášení celostátního pátrání. Ostravští policisté na hledaného výtečníka narazili před několika dny. Zadrželi ho a předali kriminalistům.

VIDEO: Bytové družstvo z Ostravy přišlo o 20 milionů. Soud rozhodoval o vině

„Ti už měli připravené neprůstřelné důkazy. Muž za použití hrubé síly a nářadí vypáčil například dveře domů, garáží, ale také rozbil skleněnou výplň okna. V jednom případě využil neuzamčených dveří rodinného domu, vešel do chodby a vzal klíče od auta,“ řekla Michalíková a k poslednímu případu dodala: „Tím to ale nekončilo. Pak si otevřel dálkovým ovladačem garáž, ze které vzal bourací kladivo. Dále se zmocnil auta, které tam bylo zaparkované.“

Přiznal se

Celková škoda byla vyčíslena na 350 tisíc korun. Muž si byl dobře vědom toho, jak silné důkazy proti němu policisté mají. Pochopil, že nemá cenu zapírat a ke všemu se přiznal.

„Uvedl, že většinu věcí prodal náhodným lidem a peníze použil pro svoji potřebu,“ uzavřela Michalíková. Zloději hrozí až pět let vězení. Soud jej poslal do vazby.